A notícia não é nova, MULHERES QUE CAEM NOS GOLPES DE HOMENS QUE CONHECEM NAS REDES SOCIAIS, mas as vítimas são recentes.

Recentemente mais um golpista causou prejuízos financeiros e emocionais em diversas mulheres, podendo chegar a mais de 100, as suas vítimas. Apesar do golpe ter ocorrido na região nordeste de nosso país, o alerta serve para as mulheres, de todo o país.

A nossa vida cotidiana está cada vez mais agitada e corrida. As pessoas estão trabalhando cada vez mais e com menos tempo de interagir socialmente, quer seja pelo pouco tempo que tem, ou pelo medo da violência, que as faz ficarem mais em casa.

Muitas pessoas, tanto homens como mulheres, têm milhares de amigos nas redes sociais, mas ao final do dia, estão solitárias e carentes em suas casas, e são para essas pessoas, que os malandros direcionam suas atenções, onde se fazem passar por pessoas meigas, trabalhadoras e bem-sucedidas na vida, e que da mesma forma se encontram carentes e querendo achar alguém para lhes fazer companhia.

Mostram fotos em suas “páginas sociais” onde sempre estão em ambientes bonitos, e aparentando um estilo de vida de quem é bem-sucedido.

Com essas falsas informações, as mulheres se sentem confiantes, achando que estão conhecendo alguém que “vale a pena” conhecer e se aproximar e quem sabe, até se envolver emocionalmente.

E quando o malandro consegue o contato pessoal, no início são só elogios, galanteios e demonstrações de carinho e afeto, acompanhados de pequenos presentes.

A partir desse ponto é que começa o golpe, onde dizem que estão, ou de mudança, ou que no momento estão passando por dificuldades, mas sempre tem uma boa quantia em dinheiro para entrar.

Mostram comprovantes de renda, saldos bancários, e investimentos que estão para resgatar, e diante de um homem tão maravilhoso, se sentem confiantes par ajudá-lo, pois tem a certeza de que acharam um bom companheiro num mundo cheio de tanta gente mal-intencionada.

Aí acontece o golpe, a partir do momento que conseguem “arrancar o dinheiro” de suas vítimas, simplesmente somem, deixando não só o prejuízo financeiro, mas principalmente uma “ferida emocional”, e por vergonha, a maioria acaba nem denunciando, o que os faz continuarem a aplicar seus golpes impunimente.

Por isso se conhecerem, ou se foram vítimas, denunciem, e ajudem a prender essas marginais.

Por isso nunca esqueça, PREVENIR é sempre o melhor remédio.