Muito além do imposto de renda

*Alexandre Andrade

A percepção predominante do brasileiro em relação ao profissional contábil ainda é limitada, sendo centralizada no período de entrega do imposto de renda. Sem dúvida, nesta época a preocupação é redobrada, pois ninguém quer ser “abocanhado” pelo leão de forma equivocada e, muito menos, cair na malha fina. No entanto, a presença da contabilidade na sociedade é maior a cada dia e o papel desse profissional se torna ainda mais relevante nas variadas transações pessoais, empresariais e políticas. Um universo muito mais abrangente e que, muitas vezes, passa despercebido pela maioria.

Com as novas tecnologias e a informatização da receita, cujos cruzamentos de dados são cada vez maiores, é primordial para todo o cidadão contar com a orientação de um profissional para que um simples esquecimento de comunicação não se torne um problema, sendo considerado negligência ou até mesmo uma sonegação.

Ainda mais delicado é o universo das empresas, no qual são muitas as exigências e as constantes mudanças legais que carecem de um acompanhamento contínuo e um olhar técnico para que o enquadramento fiscal-tributário seja feito de forma correta e todas as obrigações fiscais atendidas. Deve-se observar que o fisco é apenas um dos usuários das informações contábeis, pois a contabilidade é um rico sistema de apoio à gestão dos negócios e patrimônio.

Em tempos de tamanha crise moral e ética, cuja classe política brasileira se encontra num momento de real necessidade de se reestruturar é fundamental que haja todo o cuidado para que cada detalhe seja tratado com profissionalismo e o máximo de cautela.

A Resolução n° 23.553, publicada pelo TSE em dezembro de 2017, estabeleceu que candidatos a cargos eletivos em 2018 necessitarão do acompanhamento de um contador desde o início da campanha. Isto significa notória preocupação por parte das autoridades quanto à lisura para o pleito. Mais do que isso, mostra uma transformação social, cuja transparência é a prioridade e, neste contexto, a atuação do contador será determinante.

Enfim, todo o campo dentro da contabilidade exige conhecimento técnico e constante atualização a respeito da legislação vigente. A atuação do profissional contábil é primordial para o compromisso com a transparência das informações fiscais, gestão de negócios e patrimônio de pessoas e empresas.

*Contador, Diretor do Painel Financeiro e Conselheiro do CRC-RJ