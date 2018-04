MPF/PR – Tribunal do Júri de Umuarama condena a 13 e 15 anos de prisão casal de irmãos que matou adolescente de 14 anos em 2009

O Tribunal do Júri de Umuarama, no Noroeste paranaense, condenou nesta segunda-feira, 23 de abril, um homem e uma mulher (irmãos) que mataram a tiros uma adolescente de 14 anos, em 31 de janeiro de 2009. Ambos foram condenados por homicídio qualificado (por motivo torpe: vingança).

De acordo com a denúncia, os dois foram até a casa da mãe da vítima, que era o alvo do crime, mas mataram sua filha, acreditando ser a mãe. O crime foi motivado por um desentendimento havido na noite anterior entre a ré e a mãe da vítima, que teria ficado com ciúmes da ré por tê-la visto com um ex-companheiro seu.

A mulher recebeu pena de 15 anos e 4 meses, e o homem foi apenado em 13 anos e 6 meses. Além disso, foram condenados ao pagamento de R$ 50 mil por dano moral à mãe da adolescente. Os réus haviam sido presos, mas tiveram suas prisões revogadas em 2013. Como não compareceram ao julgamento, tiveram suas prisões preventivas decretadas após a condenação, encontrando-se foragidos.

Fonte: www.comunicacao.mppr.mp.br