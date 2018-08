Em Iporã, Noroeste paranaense, a Promotoria de Justiça da comarca encaminhou à prefeitura da cidade recomendação administrativa para que a Secretaria Municipal de Assistência Social providencie obras e benfeitorias na entidade de acolhimento Doce Lar, para que o espaço esteja adequado à legislação vigente quanto a acessibilidade. O lugar abriga crianças e adolescentes e não está apto a receber pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Foi proposto prazo de 90 dias para que sejam feitos os ajustes na estrutura da casa de acolhimento.

O documento foi expedido pelo MPPR nesta semana, em 15 de agosto, e tem como base a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre Pessoas com Deficiência, incorporada no Brasil com status de emenda constitucional, e a Lei Federal 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Promotoria de Justiça de Iporã destaca que o não cumprimento da proposta poderá levar à adoção de medidas para a apuração da responsabilidade civil, administrativa e criminal dos agentes públicos responsáveis pela pasta no Município.

Fonte: http://www.comunicacao.mppr.mp.br/