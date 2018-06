MPF/PR – Deputado estadual e mais 12 réus são condenados em União da Vitória por “caixa dois” na campanha eleitoral das eleições municipais de 2016

O Juízo da 33ª Vara Eleitoral de União da Vitória, no Sudeste paranaense, condenou um deputado estadual e outros 12 réus por ilícitos eleitorais. Os fatos que geraram as punições referem-se às eleições municipais de 2016, nas quais os réus, de acordo com a sentença, cometeram ilícitos como abuso do poder político e econômico, formação de “caixa 2” e doações ilegais à campanha.

De acordo com a ação ajuizada pela Promotoria Eleitoral de União da Vitória, o deputado envolveu-se na campanha para tentar eleger o genro como prefeito da cidade. Porém, ele foi derrotado no pleito.

Todos os réus receberam como pena a inelegibilidade por oito anos. Cabe recurso da decisão.

