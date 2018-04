MPF – Ministério Público Federal e Polícia Federal cumprem mandado de busca e apreensão na Secretaria de Saúde do Amapá

O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) cumpriram mandado de busca e apreensão de documentos referentes à compra e aquisição de medicamentos no prédio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na manhã desta quarta-feira (18), em Macapá (AP). A medida judicial atende ao pedido do MPF feito após diversas negativas da Sesa em colaborar voluntariamente com investigação conduzida pelo Núcleo de Combate à Corrupção (NCC).

A investigação foi aberta há mais de um ano para apurar denúncia de desvio de medicamentos. Contudo, a apuração inicial detectou indícios de irregularidades na aquisição e na compra de medicamentos e insumos que abastecem a rede pública de saúde do Amapá.

O material apreendido na Sesa será analisado pelo NCC do MPF em conjunto com o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União. Somente após o trabalho, serão definidas as medidas adequadas ao caso.

Fonte: www.mpf.mp.br