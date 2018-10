O Ministério Público Federal fez as alegações finais (última etapa antes da decisão do juiz) no processo onde o ex-presidente Lula é acusado de receber um terreno onde foi construído o Instituto Lula e um apartamento, ao lado do seu, como propina por beneficiar a Odebrecht. A acusação é de lavagem de dinheiro e corrupção. O MPF também pede a condenação dos outros réus envolvidos no processo, como empresário Marcelo Odebrecht, o ex-ministro Antônio Palocci, o ex-assessor de Palocci, Branislav Kontic e o pecuarista Glauco da Costa Marques. A próxima fase do processo é a decisão do juiz.