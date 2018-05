MPF – Em Sergipe, Fiscalização Preventiva Integrada do São Fracisco resulta em avanços para a população

Em Sergipe, a atuação da Fiscalização Preventiva Integrada do São Fracisco (FPI) – coordenada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual com apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – vem resultando em avanços para a população. Conforme reforça Salete Dezen, coordenadora da equipe Abate, houve adequação na comercialização de carnes, peixes e crustáceos no município de Propriá.

“Na fiscalização de 2017, o Mercado Municipal de Propriá foi alvo da operação. Na oportunidade, foi firmado um Termo de Ajuste com a Prefeitura e o Ministério Público para que o Mercado funcionasse com carne de origem. Na FPI deste ano, numa visita que fizemos ao local, constatamos que 100% das carnes comercializadas atualmente no Mercado de Propriá tem origem, assim como as condições sanitárias estão satisfatórias. Então, parabenizamos a Prefeitura por manter o que foi ajustado com a equipe da Fiscalização Preventiva Integrada. Isso demonstra a preocupação do MPE e MPF, juntamente com as prefeituras, quanto a proporcionar ao consumidor um alimento com qualidade”, reitera Dezen.

Ainda no ano passado, foi averiguado que havia um Mercado de Peixes, também em Propriá, contudo, a venda de peixes e crustáceos era feita de forma irregular. “O local era subutilizado e grande quantidade de peixes e crustáceos era vendido na rua, nas feiras livres. No Ajustamento de Conduta, foi verificado que os produtos poderiam ser comercializados dentro do Mercado, já que lá tem câmara frigorífica (local mais adequado)”, esclarece ainda o vice-presidente do CBHSF, Maciel Oliveira.

“Na inspeção desta FPI 2018, verificamos que o município vem cumprindo o Termo de Ajustamento, retirando a venda de pescados da rua e feiras livres e colocando todo o comércio dentro do Mercado de Peixes. O município e a população ganha com a adequação”, complementa Maciel.

FPI – Ainda segundo o vice-presidente do CBHSF, “o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada – FPI do São Francisco – existe há 16 anos no Estado da Bahia. Em 2014, foi iniciada em Alagoas, em 2016, Sergipe, e ano passado em Minas Gerais. Em 2018, a FPI também chegou em Pernambuco, fechando os principais estados da Bacia do São Francisco”.

Equipe Abate

A equipe Abate é composta pelos órgãos: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), PRF e a PM (COE) e fiscaliza a regularidade dos matadouros, laticínios e mercados municipais.

