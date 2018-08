O Ministério Público do Paraná deflagrou nesta sexta-feira, 24 de agosto, a segunda etapa da Operação Megabyte, que apura fraudes em licitações para a compra de equipamentos de informática no Município de Paiçandu, Noroeste paranaense. Além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, foi determinado o afastamento liminar dos secretários municipais de Administração e de Finanças e de dois servidores (entre eles o chefe do departamento de Informática). A ação foi realizada pela 1ª Promotoria de Justiça de Maringá, que tem atribuição na área do Patrimônio Público, e teve apoio dos núcleos de Maringá, Londrina e Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

No total, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca, na casa de servidores municiáis de Paiçandu e de empresários. Na residência de um dos funcionários da prefeitura foram apreendidos R$ 203 mil em dinheiro. Além das irregularidades na compra dos produtos, é investigada a prática de atos de corrupção de agentes públicos. Os documentos e objetos apreendidos serão analisados pela 1ª Promotoria do Patrimônio Público de Paiçandu, que segue com as investigações. A primeira fase da operação foi realizada em junho.

