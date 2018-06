MORREU ZIMMERMANN, AQUELE QUE FEZ ARTES “COMO DESTINO”

Se fosse um pop star da televisão, artista de novela, cantor do rock ou jogador de futebol de fama, o artista plástico Carlos Eduardo Zimmermann, 65, teria sua morte, que foi descoberta nesta segunda, chorada e gritada pelos meios de comunicação, com as tradicionais declarações de políticos e autoridades. E com a tietagem devida, espalhafatosa, maçante.

Não. A morte de um dos mais importantes artistas plásticos que o Paraná gerou no século 20 quase entrou na “vala comum”, salvos alguns registros em blogs ou espaços culturais de pouca leitura (quem lê sobre temas culturais, senão uma minoria exigente num Brasil de desempregados, de analfabetos funcionais, país desmoralizado pelos seus maiores?).

O ANJO DA MORTE

Soube da morte de Zimmermann pelo professor universitário Antonio Felipe Wouk, 63, irmão de Bia Wouk. Esta o informou, de Brasília, do passamento do artista que ocorrera em Curitiba.

O corpo de Zimmermann foi encontrado por um seu funcionário, de manhã, nesta segunda, 4, caído ao lado de uma escada, na casa de Carlos Eduardo, Parque Barigui.

Como vivia nos últimos anos muito recluso, Zimmermann pode ter morrido a partir de sexta-feira, quando teria sido visto pela última vez.

ASSIM COMEÇOU

Minha admiração por Zimmermann não é pouca.

Acompanhei o seu desabrochar (seria o termo certo?) para as artes plásticas em nível então semiprofissional quando acolhia a primeira exposição que ele e Bia fizeram na Galeria de Arte do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (Rua Amintas de Barros), em 1972.

Eram tempos que o CCBEU tinha a direção da fantástica mulher Layla Cury.

Eu pertencia ao conselho administrativo e selecionador da Galeria do CCBEU, com Ennio Marques Ferreira, Eliane Prolik e outros.

LEVEI UM SUSTO

Zimmermann e Bia me “assustaram”: não esperava ver trabalhos de desenhos e pinturas com tanta técnica a serviço de uma sensibilidade jovem. Os dois tinham plena noção do que deveriam fazer em artes visuais, sobretudo se voltando ao amplo mundo do exterior que reclamava olhar contemporâneo e novas técnicas a quem se habilitava a mostrar sua obra – seu grito de inconformismo até – a um universo que indicava enormes mudanças. A Internet, por exemplo, começava a mostrar-se no Brasil, tímida, devagar. Mas prenunciava uma revolução.

MÉDICO EM LONDRES

Na Bienal de São Paulo, de 1973 e 1975, Zimmermann foi aceito com seus paradigmáticos envelopes (tenho dois originais deles). A surpresa maior viria 3 anos depois, quando, em 1978, já formado médico, conseguiria bolsa para estudar por dois anos no Royal College of Arts de Londres. Medicina parece ter sido mero cumprimento de voto aos pais. O que lhe interessava mesmo era viver ful time de sua arte.

OS FELIZARDOS

Venturosos os que souberam acolher em suas pinacotecas, em casa ou em empresa ou instituições culturais os trabalhos de Zimmermann. Eles valem pela preciosidade com que identificam parte da vida de alguém que, para encurtar respostas a indagações tipo “porque começou a pintar?”, saía-se com esta: “Artes plásticas para mim cumprem um destino”. E estava falando a verdade. Ele acreditava no ‘maktub’, mas nunca deixou de sofrer por seus projetos.

Honesto, Carlos Eduardo Zimmermann (personagem de meu livro Vozes do Paraná 1), dava crédito ao autor da frase de que parcialmente se apropriara –, o grande Cézanne.

Salve o Zimmermann e sua caminhada para outras paragens, nas quais ele acreditava e das quais se alimentava.

DITADURA NUNCA MAIS: ‘NÃO ABUSE DA SORTE, Ó MÃE GENTIL’

Para um país tão esculachado e indiferente à disciplina, parece esquisito ver e ouvir os gritos de “intervenção militar já” sem o esquindô tradicional. Se não é samba-enredo, então é o quê? Essa gente bronzeada que veste uma camisa amarela e sai por aí, sonhando tirar do armário aquele jaquetão verde-oliva, acompanhado de botas e bigodão à la Ribamar (José Sarney), esqueceu duas ou três coisas da nossa ditadura de ontem (ontem mesmo!) que vale a pena recordar. Afinal, recordar é viver.

SUFIXO ‘BRAS’

A saber: a inflação era galopante, o general-presidente, o último manus militari, preferia cheiro de cavalo, e não havia empresa nesse mundão de meu-deus que não fosse acompanhada do sufixo “bras”. Até Botãobras existia e não era uma fábrica de eletrônicos. Fabricava-se botão de camisa, de bermuda, de cueca samba-canção. Uma estatal, pois sim.

SAUDADE DO CHICOTINHO

Ler a entrevista do general da reserva Augusto Heleno publicada na “Folha de S. Paulo”, na semana passada, é um desalento. Por linhas tortas, ele apela aos nostálgicos de alguma maneira, especialmente para aqueles que choram saudade do chicote e do coturno de sola pesada.

NÃO ERA LOCAUTE, ERA NOCAUTE

O dinheiro, naqueles tempos do suave canto do urutu, tinha vários epítetos – cruzeiro, cruzado, caraminguá – que, não era de admirar que cedo perdessem o valor da mesma forma que perdiam a pose. Havia fila para o pão, fila para o leite, fila para a carne e o nome disso, se bem me lembro, não era locaute. Era nocaute. Um direto na economia e no brasileiro pagador de impostos.

A POESIA DA VIOLÊNCIA

Mais importante: roubava-se tanto como rouba-se hoje. Se alguém reclamasse era levado à delegacia para prestar esclarecimentos e era comum um “empurrãozinho” da autoridade para aclarar as ideias do depoente. Chamava-se a isso “pau de arara” ou, de modo mais poético, “fio desencapado”.

PROTODITADOR

Os incautos podem conferir: há filmes, livros e discos estão à disposição. Não é crível que um obstáculo político ou econômico (uma gota de oceano em nosso mar de miserabilidade) nos embalos na nostalgia de um tempo que não houve, na felicidade que não nos bateu à porta e enfeite de brilhos e miçangas um protoditador como Jair Bolsonaro, do qual Augusto Heleno se diz partidário. Alguém já disse, a democracia é a pior forma de governo. Com exceção de todas as outras.

NADA DE QUEIXAS, DOUTOR

Organização social que presta serviço à Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro está procurando médicos, para atuarem nas Clínicas de Família. Não pede especializações outras. Salário é R$ 22 mil, mais gratificações depois do período de experiência. O anúncio está em jornal paulistano.

Nada mal, doutor, levando ainda em conta que o horário para médicos é de quatro horas diárias.

XINGADO DE “VAGABUNDO”, KAEFER REPRESENTA CONTRA GIACOBO

A edição de domingo, 4, do Estadão, informa que o deputado federal Alfredo Kaefer (PP-PR) vai representar contra o colega Giacobo (PR-PR) na Corregedoria da Câmara.

Alega Kaefer que foi xingado de “vagabundo”, depois de desentendimento em plenário.

A DESGRAÇA DO JOÃO DA GRAÇA, EX-PODEROSO DE MINISTÉRIO

Leio na coluna do Campana que o advogado João Graça, que foi superintendente da Delegacia do Ministério do Trabalho no Paraná, foi preso pela PF na recente Operação Registro Espúrio. Ele foi poderoso, ocupando postos chaves ao lado do então ministro Carlos Lupi, nos governos Lula e Dilma.

REDE DE FRAUDES

Esse desdobramento da Lava Jato, que encarcerou João Graça e outros em Curitiba, está desvendando uma das mais impressionantes redes de fraudes montadas no MT: mediante propina os acusados, servidores públicos, garantiam agilidade na liberação de registros sindicais. Uma fonte milionária de “renda extra” que não parece ter secado mesmo com a reforma da CLT.

E ainda tem gente duvidando que sindicatos, via de regra, sejam fonte de riqueza para sindicalistas e associados, alguns até do mundo político.

CANDIDATURAS (I)

RATINHO JR. EXAMINA PAUTA DE PEQUENOS AGRICULTORES

“A roça vem ganhando inovação e competência, mas muitos agricultores estão à margem desse desenvolvimento, precisamos incluí-los e dar condições de igualdade para esse desenvolvimento”, diz Ratinho Junior

Na manhã desta segunda-feira, 4, o pré-candidato ao Governo do Paraná, Ratinho Junior recebeu uma pauta de reinvindicações dos agricultores paranaenses que foram discutidas na FETAEP – Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná, e que vão ser incorporadas ao plano de governo.

SEM DIFICULTAR

O deputado ressaltou a importância do agronegócio paranaense como alavanca da economia nacional e destacou a necessidade da melhoria da infraestrutura e a mínima interferência do estado nesse setor produtivo.

“O estado não pode dificultar a vida daqueles que geram a riqueza. São muitos impostos, muita burocracia, muitos entraves para o progresso econômico do nosso estado. Os trabalhadores e empresários não podem continuar pagando a conta da incompetência administrativa de alguns gestores públicos”, destacou Ratinho Junior.

NOSSA BUROCRACIA

O deputado lembrou ainda que a burocracia é um dos fatores que engessa a geração de emprego e renda em nosso estado, “É inadmissível uma empresa querer se instalar no Paraná e a liberação para que essa empresa comece a construir as suas instalações leva mais de dois anos. Nesse tempo essa empresa já foi para outro estado e perdemos emprego. Isso tem que mudar”, finalizou Ratinho Junior.

(Assessoria de Imprensa do pré-candidato Ratinho Junior)

(Nota de Esclarecimento da JMalucelli Energia – 03/06/2018):

J.MALUCELLI NEGA ENVOLVIMENTO EM DESVIOS NA CAIXA

Referente a matéria publicada hoje no Jornal O Estado de S.Paulo referente ao acordo de delação feito dentro das operações Sépsis e Cui Bono que investigam desvios na Caixa Econômica Federal, A J. Malucelli Energia informa que as declarações são levianas, sem conteúdo probatório e contraditórias com a regularidade e parâmetros técnicos atestados pelo próprio delator, que não sabe precisar nem onde nem quando a alegada conversa ocorreu, bem como não sabe precisar e nem comprovar se o valor foi pago.

SEM TEMORES

A empresa informa ainda que todas as cláusulas do contrato estão sendo cumpridas e todos os investimentos aprovados e auditados, conforme será comprovado junto às autoridades competentes para os fins legais e judiciais cabíveis.

Assessoria de Imprensa

JMalucelli Energia

NB: A notícia publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo citava que um dos delatores da Lava Jato sendo investigado por suas ações na Caixa Econômica, disse que havia recebido R$ 500 mil de propina de JMalucelli Energia para facilitar liberações de recursos financeiros à empresa.

OPINIÃO DE VALOR

COMO FAZER AMIGOS E INFLUENCIAR PESSOAS… DE ACORDO COM O SANTO “MAIS SIMPÁTICO” DO MUNDO

Estes 4 segredos de Filipe Néri podem nos ajudar a ter mais sucesso na vida

Michael Rennier, para portal Aleteia (*)

Dale Carnegie, em seu influente livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, escreve: “Fazer amigos começa com a simpatia”. Simples, certo? A simpatia é um traço de caráter que é composto de muitos outros bons traços. Carnegie fala sobre se interessar pelos outros, ouvir, nunca criticar, lembrar nomes e sorrir. Sabendo, no entanto, que esses hábitos exigem muita prática, e pessoas como eu são muito ruins com isso, ele adverte: “se quer tirar mel, não espante a colmeia”.

Carnegie é bem conhecido por escrever sobre amizade, mas há muitas pessoas por aí que são exemplos brilhantes dessa arte. Uma delas é São Filipe Néri, cuja festa é celebrada em maio. Filipe era um sacerdote que vivia em Roma no século 16 e tinha talento para conquistar amigos aleatórios e diversos. Louis Bouyer começa sua biografia de Filipe, escrevendo: “Foi dito de São Filipe Néri que ele atraía as pessoas para si mesmo como o ferro é atraído por um ímã”.

Qual era o segredo de Filipe? Aqui estão algumas lições práticas de sua vida sobre como nós, também, podemos ser conhecidos como amigos para muitos…

NÃO ESPERE UMA RECOMPENSA

Filipe de alguma forma reuniu um grupo de seguidores dedicados sem tentar fazer isso. Ele nunca manipulou pessoas ou teve segundas intenções em ser amigável. Ele acabou fundando e liderando um movimento chamado Oratório, que é uma sociedade dedicada a certos objetivos espirituais, mas ele nunca quis ser o líder. De fato, seus amigos tiveram que arrastá-lo para fora do pequeno quarto onde ele morava e o forçaram a se mudar para o prédio maior que o Oratório havia criado.

Quando conhecemos alguém pela primeira vez, não nos importa se podem ser úteis para nós ou para uma boa conexão no futuro. A amizade não é rede de relacionamentos, então vamos oferecer nossa boa vontade sem qualquer desejo de retorno sobre o investimento.

TRATE TODOS IGUALMENTE

Não pensar – pelo menos um pouco – em como um amigo em potencial pode ser uma boa conexão social é difícil. Mesmo que seja difícil admitir, é um desafio não ser mais atencioso com pessoas que têm dinheiro e poder. Filipe resolveu esse problema recusando-se a fazer quaisquer distinções sociais, fazendo de cada pessoa que conhecia seu amigo. O grupo de pessoas que ele reuniu em torno dele incluía mendigos, nobres, músicos e ex-ladrões.

Carnegie diz que é raro uma pessoa ser completamente altruísta com amizades. Devemos tentar ser esse tipo de pessoa rara.

CONVIDE PESSOAS PARA SUA CASA

Em uma era obcecada pelas redes sociais, o simples ato de ter convidados é tão cheio de ansiedade quanto olhar para o forno e esperar que seu suflê de chocolate não desmorone. Todos se preocupam se a prataria está suficientemente brilhante ou se a casa está limpa. Filipe morava em um pequeno imóvel, mas regularmente convidava amigos e lhes mostrava hospitalidade. Eu duvido que alguém reclamou que seus guardanapos não eram bons o suficiente.

Na minha experiência, o melhor lugar para realmente conhecer pessoas é convidando-as para nossas casas e passando tempo com elas, então eu digo que não se preocupe se a casa ou a cozinha não é perfeita; e goste de receber novos amigos.

VEJA O MELHOR EM TODOS

Filipe nunca julgou alguém de não ser digno de ser convidado para entrar em sua casa ou de se juntar a seu círculo de amigos. Ele sempre via o potencial de cada pessoa que conhecia e ignorava sua reputação. Ele frequentemente achava que a bondade humana trazia respostas incomuns. Por exemplo, um novo amigo chamado César, que se mudara para Roma, tinha tanta falta de graça social e suas maneiras eram tão rudes que Filipe o apelidou de “O Bárbaro”. Em meio às piadas, porém, ele sempre o tratava com respeito e amizade. E eis que César se tornou um homem bem-sucedido e culto. Ele até quase se tornou papa!

Em seu famoso livro, Carnegie diz que, em vez de condenar as pessoas, devemos entendê-las. Foi o que Filipe Néri fez. E se todos nós levássemos um pouco mais de tempo para entender e ver o melhor naqueles que conhecemos, nossas vidas seriam muito mais alegres e, sim, muito mais amigáveis.

(*) Michael Rennier, para o portal Aleteia, em 03/06/2018

ESTADO GARANTE MELHORIAS NAS 111 UNIDADES DE SAÚDE DE CURITIBA

AEN-PR (04/06/2018)

A governadora Cida Borghetti confirmou nesta segunda-feira (04) o repasse de R$ 9,8 milhões para o Fundo Municipal de Saúde de Curitiba. Os recursos do Governo do Estado serão aplicados na compra de equipamentos para as 111 unidades básicas de saúde da capital, além da reforma de 14 e a construção de uma sede própria para a unidade do Umbará. A verba também permitirá ao município adquirir medicamentos para a população.

O encontro foi no salão de atos do Parque Barigui, com a presença dos secretários da Saúde do Paraná, Antônio Carlos Nardi, e de Curitiba, Marcia Huçulak. A saúde, disse Cida Borghetti, é prioridade na sua gestão. “Há muito o que ser feito, mas estamos avançando. Esses recursos contribuirão para a qualidade no atendimento, em especial aos que precisam de medicamentos de uso contínuo”, disse ela.

TODOS OS BAIRROS

Grande parte dos recursos (R$ 5,3 milhões) vai para compra de medicamentos para a população. Outros R$ 2,1 milhões para reforma de 14 unidades de saúde; R$ 1,7 milhão a compra de equipamentos para 111 unidades e R$ 750 mil para construção da unidade de saúde Umbará II.

SALTO

“Esses recursos vão fortalecer a atenção básica de saúde da capital, o que resulta em melhoria do atendimento, em boas condições para prestação do serviço e num sistema de saúde com muito mais resultados para toda as pessoas que moram na cidade”, disse o secretário da Saúde, Antônio Nardi.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, os equipamentos já estão sendo entregues nas unidades, as reformas devem ser licitadas e feitas o mais rápido possível, e os recursos para a assistência farmacêutica entram na rotina do sistema para a compra de medicamentos. Ela destacou o apoio do Estado em todos os municípios, especialmente na capital.

“Curitiba tem uma grande demanda que vem do Estado todo. Cerca de 40% dos atendimentos e internações feitos em Curitiba são de pacientes de fora da cidade. Por isso, essa ajuda é muito importante para melhorarmos os nossos serviços e o enxoval do dia a dia das unidades que há muito tempo não recebiam substituição dos equipamentos”, afirmou.

REFORMAS

Serão reformadas as unidades de saúde Abaeté (distrito Boa Vista), Fernando de Noronha (Boa Vista), Pilarzinho (Boa Vista), Santa Efigênia (Boa Vista), Tingui (Boa Vista), Vista Alegre (Boa Vista), Caiuá (CIC), Nossa Senhora da Luz (CIC), Dom Bosco (Tatuquara), Moradias da Ordem (Tatuquara), Pompeia (Tatuquara), Ipiranga (Pinheirinho), Vila Feliz (Pinheirinho), São Paulo (Cajuru).