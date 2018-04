Montenegro Produções visa democratizar a cultura

Patrícia Vieira

A empresária Carolina Montenegro adquiriu o gosto pelo meio cultural observando o trabalho de sua avó, Marlene Montenegro, que foi diretora de arte do Teatro Guaíra. Em outubro de 2010, Carolina criou a Montenegro Produções com o objetivo de democratizar a cultura. A produtora que já realizou mais de 15 projetos de longa duração, produziu todos com incentivo fiscal, seja federal, municipal ou estadual, o que faz com que promova acesso gratuito à população. Para esse ano o objetivo é ampliar a atuação para outros estados, bem como a formatação de projetos em áreas mais dirigidas para saúde, responsabilidade social, educação e esporte.

DI&C: Quais motivos levaram a jornalista Carolina Montenegro fundar a Montenegro Produções Culturais?

Carolina: Utilizar a comunicação como ferramenta de engajamento social, por meio de projetos que fomentem a cultura, o esporte e a inovação em ações de democratização de acesso, formação de plateia e construção de uma consciência crítica.

DI&C: Há oito anos no mercado, quais os principais projetos culturais a Montenegro Produções já realizou?

Carolina: Temos na empresa os projetos de calendário, que hoje somam cinco temporadas anuais de festivais de teatro para crianças, além de três festivais de música. Desenvolvemos ainda neste período projetos mais pontuais de artes visuais, dança, tecnologia, literatura e esportes.

DI&C: Apesar de trabalhar com diversos tipos de arte, é possível dizer que o foco da empresa é o teatro infantil?

Carolina: É um trabalho que temos como prioritário, uma vez que faz parte dos objetivos de criação da produtora: a formação de plateia e o fomento da produção artística. São projetos que envolvem um ciclo de criação bastante abrangente, desde a criação dos temas, que passam por uma curadoria e pesquisa de conteúdo; as companhias de teatro, que têm a chance de ampliar seu portfólio de espetáculos com produções ineditas desenvolvidas para os festivais; ONGs parceiras, que têm livre acesso aos espetáculos; além de oficinas artísticas práticas com temas que tenham relação com os títulos de cada festival. Nosso objetivo é seguir com a realização de dois festivais de teatro infantil por ano, sendo um deles voltado para os contos de fada, o “Era uma vez…eram duas, eram três”, e outro para a cultura popular, o “Brinque”.

DI&C: No ano passado, a Montenegro Produções realizou a 3a edição do Festival de Teatro Infantil Brinque – Folclore do Brasil e a 2ª edição do Festival de Teatro Infantil “Era uma vez…eram duas, eram três”, o primeiro festival de contos de fadas do Brasil. Como se deu a realização desses projetos?

Carolina: São projetos que vem se consolidando ano após ano. As plateias são bastante diferentes e a pesquisa de conteúdo para formação dos festivais é realizada de forma criteriosa. Alcançamos números recordes de público e satisfação, o que nos garante a fórmula aplicada para as próximas edições.

DI&C: Até abril deste ano, Curitiba recebe cinco montagens inéditas de leituras já consagradas: “Alice no País das Maravilhas”, “Os Três Mosqueteiros”, “Peter Pan”, “Pinóquio” e “Os Três Porquinhos”, e a exemplo dos projetos anteriores toda a renda arrecadada na bilheteria será revertida ao Hospital Pequeno Príncipe, instituição beneficiada pelo projeto. Como é realizada a captação de verbas para estes projetos?

Carolina: Todos os projetos culturais da Montenegro são realizados com incentivo fiscal, seja federal, municipal ou estadual. Por não ser nosso intuito da arrecadação de bilheteria, uma vez que projetos incentivados são inteiramente custeados pelo investidor, optamos em doar os valores arrecadados para instituições parceiras. A captação de recursos é executada de forma sistemática com análise de perfil de possíveis investidores, plano de metas, indicativos e cronograma de execução. Temos equipes internas e terceiras trabalhando nessas frentes.

DI&C: Um dos objetivos da Montenegro Produções é democratizar a cultura. De que forma é possível realizar este feito?

Carolina: Promovendo acesso gratuito à população, levando as produções até as comunidades, realizando troca de ideias com a plateia, investidores e formadores de opinião para criação de novos produtos, utilizando a comunicação e as novas tecnologias em prol da ampliação desse acesso.

DI&C: Sabemos que viver de arte no Brasil, ainda mais em tempos de crise, é um grande desafio, o que motiva a Montenegro Produções a enfrentar as dificuldades e se manter atuante no mercado?

Carolina: Estamos sempre em busca de novas alternativas e frentes de trabalho. Acredito que nosso diferencial seja entender o movimento do país e encontrar novas soluções para manter esse propósito vivo. O trabalho com arte não se diferencia de nenhuma outra área, desde que seja percebido como processo circular que integra várias frentes. O artista é uma das pontas do processo, a produção é outra, as iniciativas de incentivo privadas e públicas integram o círculo e, por fim, a gestão de todo esse ciclo de forma funcional, organizada e planejada é o que faz a diferença.

DI&C: Quais os projetos que estão em andamento atualmente?

Carolina: Estamos finalizando a execução do Festival “Era uma vez…eram duas, eram três”, realizando a captação da segunda edição do Conversarte, evento que em 2015 reuniu mais de 5.000 pessoas em debates sobre arte e da Casa dos Sentidos, instalação artística que trará ao público impressões de crianças autistas vistas por artistas de diferentes áreas. Além disso, temos as edições dos festivais de teatro infantil de 2019 já em planejamento, bem como novos projetos parceiros de tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade.

DI&C: Quais as expectativas e projetos da Montenegro Produções para 2018?

Carolina: Ampliar nossa atuação para outros estados, bem como a formatação de projetos em áreas mais dirigidas para saúde, responsabilidade social, educação e esporte.

Perfil

Fundação: outubro de 2010

Área de atuação: Gestão cultural, social e esportiva

Local de atuação: Região Sul

Localização: Curitiba

Proprietários ou acionistas: 1

Funcionários: 5

Projeção de crescimento para 2018: 30%

História/resumo:

