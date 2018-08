O Museu Oscar Niemeyer disponibiliza serviço online para compra de ingresso no site www.museuoscarniemeyer.org.br. E será válido para a data selecionada e é destinado para visitação em seu horário de funcionamento. Com um total de doze salas expositivas e cerca de vinte mostras a cada ano, o museu recebe mais de 360 mil visitantes. Com a venda de ingressos pela internet, espera facilitar acesso também de estrangeiros.

A entrada custa vinte e dez reais, mas é gratuita, mediante apresentação de documento comprobatório, para menores de 12 anos, maiores de 60 anos e grupos pré-agendados de estudantes de escolas públicas.

De momento, o MON está com as seguintes mostras em cartaz: “Paisagens Construídas”, “Se o Paraíso fosse assim tão bom”, “Breu”, “Decantação e Desastres”, “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses”, “Luz = Matéria”, Arte_Decodificação Cosmológica”, “Espaços do Desenho”, “Museu em construção”, “Cones”, Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.

E em setembro receberá as mostras de Juliane Fuganti e Pierre Verger e em outubro a “Bienal de Curitiba 25 anos”, que ocupará vários espaços.

Projetado por Oscar Niemeyer, o espaço tem 35 mil metros quadrados de área construída e mais de 17 mil m2 de área expositiva – considerada a maior da América Latina. Seu acervo é de sete mil obras nacionais e internacionais.