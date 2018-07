Moda no aconchego do lar

Parceira da Zelo desde 2003, a marca Herchcovitch;Alexandre lança três novas estampas para jogos de cama e edredons dupla face, confeccionados em percal 180 fios 100% algodão. Os novos produtos atendem o inverno de todo o Brasil, oferecendo tendências de moda e aconchego para o quarto.

A marca apresenta três estilos diferentes: Letter – romântico com estampa mais delicada em tons de cinza; Spring – traz um desenho alegre e floral, com listras suaves no fundo com um aspecto maquinetado; e Flag – é a estampa mais moderna que agrada pessoas que gostam de um estilo mais neutro, urbano ou sem gênero.