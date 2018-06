Moda e joias: inspirações direto do red carpet com Tiffany & Co.

Em um clássico preto, elegante e, ao mesmo tempo, contemporâneo e delicadamente envolvente, ou em cores vibrantes, como o vermelho ou o preto, a moda atual pede hoje um certo ar descomplicado, sem abrir mão da sofisticação, do refinamento, de bons tecidos e excelentes cortes e acabamentos. Franjas, babados, enfim, elementos que valorizam a feminilidade também são bem-vindos!

Estes são conceitos que se destacaram no red carpet de uma das maiores premiações do mundo da moda, CFDA Fashion Awards, que aconteceu no estonteante e descolado Brooklyn Museum em Nova York.

As joias da Tiffany&Co., com loja na região Sul do Brasil em Curitiba, no Pátio Batel, também brilharam no tapete vermelho do evento. Ganhadora do prêmio Icon Fashion Award, Naomi Campbell, compôs seu look by Calvin Klein com brincos e pulseiras em diamantes e anéis verdes e em diamantes da desejada joalheria norte-americana.

Já a atriz Tracee Ellis Ross, delicada e ousada em seu modelo Carolina Herrera Resort 2019 com babados na cor rosa, usou peças da recém-lançada linha Tiffany Paper Flowers, optando por brincos de diamante branco de declaração e um anel de cluster.

Reluzente e lindíssima em um terno turquesa e água-marinha Christian Siriano, a apresentadora Busy Phillips escolheu colares, brincos e anéis da coleção Tiffany HardWear da Tiffany & Co. para realçar sua composição.

Considerada uma das personalidades mais bem-vestidas da noite, a atriz e dançarina Maddie Ziegler fez seu debut no CFDA Fashion Awards com peças da Tiffany Paper Flowers, mesclando com anéis Tiffany T e HardWear.

Crédito fotos: Getty Images