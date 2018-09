Com Ronaldo Fraga de volta à direção criativa, o Minas Trend acontece de 29 de outubro a 1 de novembro, em Belo Horizonte, numa realização da FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, presidida por Flávio Roscoe. Promovendo os lançamentos para a temporada outono- do Expominas. E o tema da edição é Agora e para Sempre.

Esse tema será representado na imagem de um coração para evidenciar “a energia do órgão como elemento propagador de alimentação da vida, numa analogia poética com o objetivo do evento de fomentar a cadeia produtiva de moda”.

Para o estilista, “em tempos mais generosos e diversos, a moda tem que atrair, provocar e estimular as pessoas”. Como o Minas Trend é uma grande plataforma da indústria brasileira de vestuário, “dessa forma, temos que dialogar com outras correntes produtivas, incluindo e agregando para transformar”.

Já a recondução de Ronaldo Fraga ao Minas Trend, segundo Flávio Roscoe, deve-se ao seu poder de renovação e de alinhamento com as demandas do setor. E argumenta: “Ronaldo é um profissional antenado com o presente e com o futuro, e este poder visionário será refletido em novas ideias e inspirações para que possam, através da criatividade, incrementar os negócios e os processos produtivos”.

Roscoe esclarece que a 23ª edição do evento terá alterações estruturais e organizacionais: “A começar pela renovação no layout do salão de negócios, com a qual devemos aumentar a área ocupada em 30%, e o aumento e qualificação dos expositores, com ênfase na inclusão de empresas dos principais polos produtivos do Estado, como Monte Sião e Jacutinga, regiões reconhecidas pela alta qualidade e conceito de moda de sua malharia retilínea”.

E será aumentada presença de compradores vips (os considerados com alto poder de decisão e compra), que têm despesas pagas pela Fiemg. Roscoe estima que, mesmo submetidos a uma análise rigorosa e detalhada, o número deve ser 60% a mais que nas edições anteriores, ou seja, 800 lojistas de todo o país.