Mobilização colaborativa: uma tendência que veio para ficar

Este tipo de mobilização e engajamento é uma tendência mundial e que está chegando ao Brasil agora. O grande marco foi a eleição norte-americana de 2008, que resultou na vitória de Barack Obama. Na eleição passada, em 2016, isso já era uma tendência e, agora, com o aumento do engajamento político, é o grande momento de os homens públicos aderirem a isso.

O MobNex, plataforma completa de mobilização colaborativa desenvolvida pela Action Labs, chega para auxiliar e controlar as campanhas de mobilização. No Brasil, é a primeira plataforma de mercado completa, com o conceito de gameficação e colaboração tão forte, que integra um painel de controle da campanha com aplicativo e site. Ele foi concebido a partir de experiências que trocamos com as equipes que fizeram a campanha do presidente Barack Obama.

Um dos diferenciais é a possibilidade de ampliar a capacidade de mobilização pelo aplicativo, que possui estratégias de gameficação e conecta toda a equipe à campanha, atribuindo metas semanais de atuação, compartilhando informação em tempo real e valorizando os mobilizadores mais ativos. Campanhas altamente conectadas são mais ágeis e eficientes. Em tempos de grandes restrições, legais e orçamentárias, empoderar os mobilizadores é sair na frente. E pode significar chegar na frente.

As campanhas colaborativas possuem uma série de vantagens. Para o candidato, este modelo permite o trabalho em rede e a mobilização mais rápida. Todos podem participar compartilhando os conteúdos, incluindo novas pessoas, dando ideias e defendendo suas causas. Já para o cidadão, a campanha colaborativa é a essência da democracia. Mais do que a eleição, ela representa a participação política.

Este é o momento certo para buscar este tipo de mobilização, que custa significativamente menos se comparado a uma campanha tradicional e ainda possui alcance, capilaridade e personalização em níveis impossíveis de se atingir com outras estratégias. A eleição colaborativa ajuda, ainda, a combater as fake News – um dos grandes desafios desta próxima eleição – já que as pessoas da sua rede ajudam a combater as notícias falsas.

A ferramenta está disponível e pode ser uma grande aliada em campanhas de pequeno e médio porte. É hora de investir e buscar novas formas, mais atuais e colaborativas, para atingir seu público-alvo.

Paulo Renato é publicitário especializado em internet, dramaturgo e escalador. Já atendeu clientes como Petrobrás, Vivo / Telefônica, O Boticário, Jornal Estado de São Paulo, ONU (Organização das Nações Unidas), Renault, Kraft Foods e suas marcas, Fiep, Grupo Positivo, La Violetera, Copel entre outros. Tem no portfólio prêmios nacionais de internacionais. É o principal responsável pela modelagem de negócios, produtos e serviços inovadores na Action Labs, empresa paranaense que trabalha com uma metodologia de modelagem de negócios, produtos e serviços inovadores. Já atuou na área digital e na consultoria de comunicação de diversas campanhas políticas. Em 2009, participou de um workshop nos EUA com as equipes que fizeram a campanha presidencial de 2008 de Barack Obama, tanto offline quanto online.