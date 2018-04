Mitos e verdades de morar no exterior

A decisão de deixar o país de origem para estudar, trabalhar ou encontrar um novo estilo de vida no exterior sempre envolve muitos questionamentos e incertezas. É preciso pesquisar e avaliar todos os aspectos e variáveis para que a experiência seja tranquila e sem surpresas. Pensando nisso, o Centro Europeu, uma das maiores escolas de profissões e idiomas da América Latina, vai promover, no próximo dia 14 de abril, a palestra “Morar no Exterior: Mitos e Verdades”, que será liderada pela consultora de internacionalização Fernanda Krassuki.

Durante o encontro, a especialista vai esclarecer as principais dúvidas de quem pretende viver em outro país, apresentar informações relevantes, discutir os recursos necessários para a vida de imigrante e dar dicas de como criar um plano acionável para colocar o projeto de morar no exterior em prática. Voltado a estudantes e profissionais candidatos a intercâmbios, pessoas que almejam viver em outros países e demais interessados, o objetivo do evento é auxiliar emigrantes a desmitificar questões e entender o que é preciso para construir uma vida profissional alinhada a cada objetivo.

O evento gratuito será realizado na sede Batel do Centro Europeu (Rua Benjamin Lins, 999), a partir das 10h. Mais informações pelo telefone (41) 3233-6669 ou no site www.centroeuropeu.com.br.