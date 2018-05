MIS expõe seus fantasmas

O Museu da Imagem e do Som, integrando a programação da 16ª Semana Nacional de Museus, abre na tarde desta sexta-feira dia 18 a exposição Os Fantasmas do MIS, com a qual faz uma homenagem póstuma a 37 personalidades, como artistas e políticos, que contribuíram para a cultura e o desenvolvimento do Paraná. Os poetas Helena Kolody e Paulo Leminski, políticos como Nilo Peçanha e Ney Braga, estão entre os homenageados.

Uma sala do museu foi ambientada para gerar efeito fantasmagórico e nela, a cada dez minutos, haverá uma projeção com efeito holográfico das imagens das personalidades sobre uma pirâmide invertida.

A abertura da exposição será às 17h e pode ser vista até 12 de agosto, com entrada gratuita. O Mis fica à Rua Barão do Rio Branco, 395.

Visitação de terça a sexta das 9h às 12h30 e das 13h às 18h. Sábado, domingo e feriado das 10h às 12h30 e das 13h às 16h.