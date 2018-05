Ministério informa que Defesa Civil acompanha buscas após desabamento em SP

O governo federal informou que a Defesa Civil Nacional está acompanhando as buscas e o atendimento à população após o desabamento de um prédio de 24 andares no centro de São Paulo na madrugada desta terça, 1º. O ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua Andrade, esteve em contato com o governador de São Paulo, Márcio França, e com o prefeito da Capital, Bruno Covas, para disponibilizar apoio às ações de socorro e na assistência às vítimas.

“Recebemos a orientação do presidente Michel Temer para prestar todo o auxílio necessário às famílias e às equipes das defesas civis do Estado e do município. Estamos todos consternados. O governo federal não medirá esforços para minorar os impactos disso e o sofrimento dessas pessoas”, disse o ministro em nota.

O secretário nacional substituto de Proteção e Defesa Civil, Élcio Barbosa, também está em contato permanente com a chefe da Casa Militar e coordenadora estadual da Defesa Civil de São Paulo, coronel Helena Reis. De acordo com o comunicado da pasta, o governo estadual informou que segue realizando buscas no local e que fará um levantamento dos danos e das famílias impactadas para avaliar a necessidade de auxílio federal.

A Integração Nacional ressaltou que as ações do governo federal após casos de incêndios ou desabamentos são complementares à atuação dos Estados e municípios. “O contato continua sendo mantido e a equipe da Defesa Civil Nacional está disponível para atuar a qualquer momento”, diz a nota.