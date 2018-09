Eduardo Rodrigues, Idiana Tomazelli e Lorenna Rodrigues (AE)

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2019 trouxe redução nos valores destinados a diversos ministérios, em comparação com o Orçamento de 2018. O Ministério de Minas e Energia foi o mais afetado e receberá uma dotação R$ 8,232 bilhões menor. Já a Fazenda terá R$ 7,361 bilhões a menos no próximo ano.

O Ministério das Cidades terá em 2019 R$ 2,509 bilhões a menos em recursos do que em 2018. A pasta da Integração Nacional receberá R$ 2,022 bilhões a menos.

Os ministérios da Agricultura, Planejamento, Turismo, Esporte, Transportes, Cultura, Direitos Humanos e a Presidência da República também tiveram cortes, mas todos inferiores a R$ 1 bilhão (cada).

Por outro lado, o PLOA de 2019 traz aumento nos recursos direcionados para outras áreas. O Ministério do Desenvolvimento Social receberá R$ 50,465 bilhões a mais no próximo ano e a Educação terá um acréscimo de R$ 11,071 bilhões em relação a 2018.

Para o Ministério da Defesa, o orçamento será R$ 6,799 bilhões maior em 2019. Haverá um aumento de R$ 2,469 para a pasta do Trabalho e uma alta de R$ 1,296 bilhão para Ciência e Tecnologia A Saúde terá um aumento de orçamento de R$ 1,079 bilhão em relação a 2018.

Segurança Pública, Justiça, Relações Exteriores, Indústria e Comércio, Meio Ambiente, Advocacia Geral da União e Transparência terão aumentos inferiores a R$ 1 bilhão em 2019.