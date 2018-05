Mimo Argentino Especial no almoço do Dia das Mães no Cabaña Montefusco

As mães que foram almoçar no dia 13 de maio, domingo, no restaurante argentino Cabaña Montefusco, irão, além de degustar a deliciosa gastronomia portenha do local, ainda vão ganhar um mimo muito especial: um saboroso alfajor, produzido artesanalmente, com o autêntico e famoso doce de leite argentino. O restaurante já está aceitando reservas para o almoço do Dia das Mães.

No menu à la carte do Cabaña Montefusco estão os melhores e mais tradicionais cortes argentinos, diversas opções de entradas, saladas, acompanhamentos e sobremesas, além da exclusiva Parrillada Cabaña Montefusco, que contém o tradicional Bife de Chorizo, o assado de Tiras (costelinha), carré de Cordeiro, coxa e sobrecoxa de frango assadas, linguiça, e as típicas morcilla e molleja. Morcilla é uma linguiça, feita com carne suína e sangue do animal, muito apreciada pelos argentinos. Já a molleja é a glândula do timo, que fica no pescoço do boi, e é considerado um dos cortes mais nobres na Argentina, sendo muito consumida no país vizinho. O corte é uma exclusividade do Cabaña Montefusco em Curitiba. Além das carnes, a Parrillada do Cabaña Montefusco terá batata doce e abóbora cabotiá assadas na parrilla, arroz e farofa. A Parrillada possui dois tamanhos, que servem duas ou quatro pessoas.

Para efetuar reservas, o telefone é (41) 3095-7441. O local possui estacionamento gratuito aos clientes para o almoço de domingo. O acesso ao estacionamento é pela Rua da Paz, 54, e tem acesso interno ao restaurante.

Serviço:

Dia das Mães no Cabaña Montefusco com alfajor para as mães

Rua Comendador Macedo, 566 – Centro

www.cabanamontefusco.com.br

Reservas pelo telefone (41) 3095-7441

Estacionamento gratuito aos domingos, com acesso a ele pela Rua da Paz, 54 (o estacionamento possui acesso interno direto ao restaurante)

Facebook e Instagram: @CabanaMontefusco

Foto: Divulgação.