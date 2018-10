Mesmo atuando fora de casa, o Milan goleou o Sassuolo por 4 a 1, neste domingo, e encerrou um jejum de vitórias que já durava um mês no Campeonato Italiano. A equipe não ganhava uma partida pela competição desde o dia 31 de agosto, quando bateu a Roma por 2 a 1, em Milão, no clássico.

Com o resultado, o time também ganhou novo fôlego ao se afastar da zona de rebaixamento e assumir a décima posição, com nove pontos, quatro à frente do Empoli, que encabeça a área de risco da tabela, em 18º lugar. Já o Sassuolo desperdiçou uma boa chance de aproveitar o fator campo para assumir a vice-liderança da competição com uma vitória. A equipe estacionou nos 13 pontos e ocupa o quinto lugar.

No último duelo encerrado neste domingo pelo Italiano, Franck Kessie abriu o placar para o Milan aos 39 minutos do primeiro tempo e o espanhol Suso ampliou aos cinco da etapa final. Pouco depois disso, aos 15, Samu Castillejo marcou mais um para os visitantes. Os donos da casa descontaram com Filip Djuricic aos 23 e deram alguma esperança de reação aos seus torcedores, mas Suso voltou a balançar as redes no finalzinho para decretar o 4 a 1.

O Milan vinha de empates consecutivos em partidas contra Cagliari (1 a 1), Atalanta (2 a 2) e Empoli (1 a 1), mas agora finalmente desencantou no Campeonato Italiano, que teve uma outra partida realizada mais tarde neste domingo. Neste duelo, o Parma superou o Empoli por 1 a 0, em casa, com um gol do marfinense Gervinho, e assumiu a nona posição da tabela, com dez pontos.