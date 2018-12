O Milan empatou sem gols com o Torino neste domingo, no estádio San Siro, e desperdiçou grande chance de encostar nos líderes do Campeonato Italiano. O duelo encerrou a 15ª rodada da competição.

O resultado deixou o time de Milão com 26 pontos, na quarta colocação da tabela. Está a três pontos da rival Internazionale, que ocupa o terceiro posto. A vice-liderança está com o Napoli, com 35. A Juventus é a primeira colocada, com 43. Já o Torino é o sexto na classificação, com 22, ainda dentro da zona de classificação para os torneios europeus.

Mesmo jogando em casa, o Milan levou sustos do ataque do Torino no primeiro tempo. O goleiro Donnarumma precisou fazer intervenções decisivas para evitar o gol dos visitantes. Higuaín teve a melhor chance dos anfitriões aos 33, sem sucesso.

Na etapa final, as duas equipes reduziram o ritmo. Raras chances de gol e pouca emoção em campo. Sem criatividade, o Milan, futuro time do brasileiro Lucas Paquetá, decepcionou os quase 45 mil torcedores presentes no estádio. E se contentou com o empate sem gols.

Com o empate, o Milan agora se concentra na rodada final da fase de grupos da Liga Europa. Na quinta-feira, o time italiano vai duelar com o Olympiacos, na Grécia. Na segunda colocação do Grupo F, o Milan pode avançar até mesmo com um empate. Uma derrota pode eliminar os italianos.