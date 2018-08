PARA MULHERES

Na segunda-feira 27 de agosto, a Casa Curitiba Honesta (r. André Zanetti, 199, Vista Alegre) ministra a aula Tudo na Brasa – Churrasco e Acompanhamentos – Especial Mulheres. dedicada exclusivamente ao público feminino. Sérgio Medeiros, o proprietário da Casa, vai ensinar o preparo de carnes grelhadas. As participantes vão aprender como acender e manter o fogo, como cuidar e afiar as facas, pontos de carne, cortes e temperos. E também diversos acompanhamentos feitos na churrasqueira, como pão pita, babaganushe, batatas ao murro e legumes grelhados. O preço é de R$ 198, incluindo a degustação dos pratos. Informações: curitibahonesta.com.

SOPAS NO DEVILLE

O restaurante Alecrim do hotel Deville Business Curitiba (r. Comendador Araújo, 99, Centro) decidiu prolongar até 13 de setembro seu bufê de sopas, servido às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h30. São quatro opções de sopas e cremes, acompanhadas de seleção de pães, antepastos, um sabor de pizza e pinhão cozido. Custa R$ 39 por pessoa mais taxas.

CERVEJA ARTESANAL

Neste sábado 25 de agosto tem o 3º Festival da Cultura Cervejeira Artesanal, na praça João Cândido, no Alto do São Francisco. A promoção é da Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva) em parceria com a Prefeitura de Curitiba, através do Instituto Municipal de Turismo, dentro do projeto Curitibéra – Cultura da Cerveja Artesanal. O Festival vai reunir 35 cervejarias com mais de 200 rótulos; copos a partir de 300 ml e de R$ 8.

FESTIVAL DE SABORES

Até a segunda-feira 27 de agosto está em curso o Festival de Sabores no shopping São José, em São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba. Participam 23 restaurantes, que oferecem pratos no valor fixo de R$ 14. E para quem participar do Festival, de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h, o estacionamento é gratuito. A relação dos participantes está em shoppingsaojose.com.br.

PASTEL A R$ 5

Pastéis a R$ 5, preço válido para os de queijo, pizza (mussarela, presunto, requeijão, milho e orégano), frango mineiro (peito de frango desfiado, milho e requeijão) e banana (polvilhado com açúcar e canela). A promoção é da rede 10 Pastéis; em Curitiba, nos shoppings Estação, Jardim das Américas, Mueller e Palladium.

NA CALÇADA

Sardinha e lula na brasa e espetada de camarão, com preços entre R$ 19,90 e R$ 39,90, serão servidas neste sábado 25 em mais uma edição do projeto Gastronomia na Calçada do Olivença Cozinha Ibérica (r. Teixeira Coelho, 255, Batel). Haverá ainda promoção de vinhos em taça a R$ 15. Até às quatro da tarde.

KHEA THAI

Novo restaurante tailandês em Curitiba: o Khea Thai (r. Saldanha Marinho, 1753, Bigorrilho). No cardápio, são mais de 25 opções, com entradas a partir de R$ 15,90 e pratos principais entre R$ 36,90 e R$ 49,90. Destaque para o Khao op Saparod, preparado com arroz frito, cebola roxa, alho frito, tomate cereja, amendoim, curry amarelo e uma proteína, que pode ser carne, frango, camarão, lombo ou tofu. É servido dentro de um abacaxi. O Khea Thai faz parte da primeira rede de franquias brasileiras da culinária tailandesa, comandada pelas empresárias Malu Pontes e Milene Dellatore.

CASA DO RAMEN

Dez opções de ramen, ou lámen, como é conhecido no Brasil, são oferecidas no cardápio do recém-inaugurado Oishi Ramen Bar, no Pátio Getúlio (av. Getúlio Vargas, 3309, Água Verde). É um prato típico da culinária japonesa, que leva macarrão, caldo e acompanhamentos. O menu foi idealizado pela empresária Carmen Tieko Furukawa Vega, uma apaixonada por ramens que viveu no Japão e aprendeu todos os truques do preparo, em parceria com os chefs Juliano Komay e Jefferson Yuji Kanno. As receitas seguem a linha tradicional do preparo e que têm como base caldos de porco, frango ou vegetais. O Oishi conta com opções 100% vegetarianas com bases exclusivas. Os preços variam entre R$ 34 e R$ 39.

SEGUNDO KEBAB

No jantar desta quinta 23 do restaurante Velho Oriente (av. Água Verde, 1551), quem pedir um kebab ganha 50% de desconto no segundo. Entre os sabores: Mediterrâneo, kafta, falafel, frango, mignon e alcatra. O preço normal é a partir de R$ 24.