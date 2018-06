MESA&GÔNDOLA

LA NUIT DE VIN

A La Nuit de Vin de julho no L’Épicerie (r. Fernando Simas, 340) será na terça-feira 3, a partir das 20h, com a parceria da importadora Porto a Porto: um jantar harmonizado com pratos e vinhos franceses e um espumante português millésime, ao peço de R$ 150 por pessoa. No couvert, o clássico da casa: manteiga roquefort, tapenade de azeitonas pretas, geleia de tomate e pães artesanais, servido com o espumante português Brut Messias Millésime 2013, da região da Bairrada. Como entrada, vol au vent com recheio de mix de cogumelos cremoso, gratinado com queijo brie, acompanhado do vinho Côtes du Rhône, Abel Pinchard. No prato principal, uma harmonização clássica: tournedos de filé mignon ao molho poivre, confit de cebola e gratin de batatas, com o Château Labat, de Nony Borie, da região do Haut-Médoc, em Bordeaux. Finaliza com Île flottante, ovos nevados com caramelo e creme inglês de baunilha, com Sauternes Château Cantegril, de Denis Dubourdieu Domaines, da região de Barsac. Reservas após às 16h pelo 41 3079- 1889.

PRIMEIRA FRANQUIA

Rua Castro, 500, bairro Água Verde: este é o segundo endereço do Chelsea Burgers & Shakes, cujo original fica no Centro Cívico. E é a primeira franquia da marca, com formato mais enxuto, batizado de Street, com serviço de happy hour, burgueres, shakes, sundaes e sobremeses. A nova unidade está localizada no mesmo espaço de outras duas operações: o Taipei que serve Poke e Sushi e o Taipei Bar, com chope artesanal e drinks. Ali ainda vai funcionar uma novidade do Chelsea, o primeiro drive-thru da marca. O horário de atendimento é de segunda a quinta, das 12h às 22h; sextas e sábados, até às 23h.

ALMOÇO DE DOMINGO

Receitas da avó do chef Giuliano Hahn, um dos sócios da casa, dona Yone Vendrametto, de 92 anos, e também as que ele encontrou num antigo livro de receitas de Frida Osternak, primeira dona do casarão datado de 1870 onde o restaurante está instalado, compõe o novo almoço dos domingos do Armazém Santo Antônio (r. Solimões, 344, São Francisco), cujo cardápio será renovado mensalmente. A primeira versão, já neste domingo que abre o mês de julho terá três opções de prato principal: codorna recheada com farofa de foie, acompanhada de polenta branca, sauté de radichio e molho próprio assado com vinho do Porto; galeto assado com polenta frita mais fuzili ao molho vermelho, salada de batata e radichio; e posta com gnocchi. E duas de sobremesa: torta de coco e papo de anjo.

FESTIVAL DE LAMENS

Começou na terça 26/6 e vai até 28 de julho, sempre entre 19h e 23h, o 3º Festival de Lamens de Curitiba, no restaurante Tuna (r. Heitor Stockler de França, 396), evento que celebra um dos mais tradicionais pratos da gastronomia japonesa. São cinco opções de lamens: Shoyu Lamen, um caldo a base de shoyu, chashu (lombo cozido marinado em especiarias), cebola tostada, nori e e broto de bambu; Misso Lamen, caldo a base de misso, chashu, nori, repolho, cebola tostada e cebolinha; Lamen Vegetariano, caldo a base de legumes, shitake, tofu, broto de moyashi, cebola tostada e nori; Kara Misso Lamen, caldo apimentado a base de misso, chashu, repolho, cebola tostada e nori; e o Lamen Tuna, caldo a base de misso apimentado, broto de moyashi, nori, cebolinha, ovo e barriga de porco. Os preços são entre R$ 30 e R$ 40.

SOPAS NO ALECRIM

O bufê de sopas do restaurante Alecrim, do hotel Deville Business Curitiba (r. comendador Araújo, 99), volta ao cardápio do inverno, servido às terça e quintas-feiras, das 19h às 22h30. Em cada dia, quatro opções de sopas e cremes, com pães, antepastos, um sabor de pizza e pinhão cozido. Custa R$ 39 por pessoa e vai até o fim da estação.

CHURRASCO NO BRAHMA

Nos dias de jogos do Brasil na Copa da Fifa, e também aos sábados e domingos, entre meio-dia e três da tarde, o Bar Brahma (av. Presidente Getúlio Vargas, 234) serve churrasco com três opções de carne: alcatra Angus completa, para três pessoas (R$149,90); picanha Angus, para duas pessoas (R$119,90); e steak cowboy Wagyu, também para dois (R$139,90), cada um com uma porção de salada, farofa, maionese, arroz e pão. Nas entradas, linguiça de pernil e caldinho de feijão, cobrados à parte, assim como as sobremesas.

FESTIVAL DO DEIZÃO

Mais um “Festival do Deizão”, onde comidas e bebidas são vendidas ao preço único de R$ 10, será realizado no espaço Pátio Faivre (r. Dr. Faivre, 229), nesta quinta 29, na sexta e no sábado, das 11h às 23h. As diversas operações vão oferecer shawarma, sopas, hambúrguer, pizza, fish’n’chips, pastel, sobremesa, vinho e cerveja.