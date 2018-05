MESA&GÔNDOLA

INVERNO NO QUERMESSE

Pinhão descascado com bacon; linguiça de frigideira com mandioca cozida, farofinha de bacon e fatias de pão francês; fondue no pão italiano, chamado Mignon Chic, com iscas de mignon puxadas na manteiga, servidas com pão italiano especial recheado com creme de queijo e especiarias, estão entre as novidades do cardápio de inverno do Bar Quermesse (r. Carlos Pioli, 479, Bom Retiro). Tem também quentão e caldinho de feijão carioquinha temperado ao estilo mineiro, servido dentro de um mini pão italiano. Nos finais de semana, o gastrobar continua com o churrasco de igreja e o bufê de comida mineira.

RODÍZIO DE PASTÉIS

A mais antiga loja da rede 10 Pastéis, em Curitiba (r. Deputado Antônio Baby, 159, Batel) passou por um processo de revitalização e reinaugura neste sábado 19 de maio com um novo conceito e novo horário de atendimento. Passa a servir almoço a partir das 11h, com serviço que abrange outras etapas até às 23h, de domingo a terça-feira, e até à meia-noite, de quarta a sábado. E também um rodízio de pastéis. O foco é o público jovem, como destaca o diretor da rede, Marcos Nagano. A loja tem 150 metros quadrados e comporta 82 pessoas ao mesmo tempo.

BATATA FRITA

Em tempo de festivais, chega agora o da batata frita, de 21 a 27 de maio, na Garden HamBargueria (av. Jaime Reis, 22, no Setor Histórico de Curitiba). Ao preço fixo de R$ 12,90 a porção, haverá sete combinações para as batatas fritas, cinco delas salgadas: espanhola (molho de alho e pimenta da casa), mexicana (molho de carne, cheddar e Doritos), 4 queijos (cheddar, catupiry, mozarela e parmesão ralado), hot dog (queijo mozarela e salsicha) e pizza (mozarela, presunto e orégano). Os dois sabores doces são: batata Ninho (chocolate preto com leite ninho) e batata paçoca (leite condensado com paçoca). Os horários: segunda a quinta, das 17h às 1h; sexta e sábado, 17h às 2h; domingo, 10h à meia-noite.

DRINKS DO LUKINHAS

Estreia nesta quinta 17 o novo cardápio de drinks do +55 Bar (av. Vicente Machado, 866), assinado pelo bartender Lukinhas Siqueira, que resgata a alta coquetelaria clássica e utiliza ingredientes importados, como destaca o sócio-proprietário Paulo Freitas Santos. Entre as novas opções estão o Secret Crush: Ketel One infusionada com cumaru, xarope de camomila, maracujá, limão siciliano, perfume de canela e espumante brut; Insta Stories: gin tônica com limão siciliano e marmelada de abacaxi com especiarias; e Santa Cruz Mint Julep: Bulleit Bourbon, limão siciliano, hortelã, xarope de camomila e angostura aromatic. Ao todo, a nova carta apresenta 24 opções clássicas e três de compotas. Lukinhas já foi finalista de concursos internacionais como o Diageo World Class, atendeu ao público carioca durante as Olimpíadas no Oscar Bistrô Bar e na capital paranaense, já passou pelo Vox Bar e Taco El Pancho.

MAIO NO DELIGHT

Para comemorar seu segundo aniversário, o Delight Café e Empório (r. Major Heitor Guimarães, 1214) realiza ao longo de maio uma série de promoções. Por exemplo: de 22 a 25, o café do dia estará com preço promocional; no domingo 27, é a vez do Café Colonial, com muitas opções de salgados, como mini-quiches de palmito e requeijão de castanha ou frango e tofupiry; torta salgada de escarola e cebola caramelizada; omelete caprese; pão de raízes e bolinho de bacalhau com batata doce assado; e também doces – mini-tarteletes de maça, creme de confeiteiro e castanhas ou doce de leite de coco e nozes; mini-brownie de chocolate Callebeaut 54%; cheesecake de frutas vermelhas e profiterolis recheado com creme de confeiteiro coberto com chocolate, além dos bolos já consagrados da casa. Durante a última semana do mês, de 29 de maio a 1° de junho, os clientes do almoço ganham um macchiato.

JAZZ AND BLUES

A cervejaria Way Beer promove neste sábado, em sua fábrica em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (r. Pérola, 331), das 12h às 18h, o Jazz and Blues Festival. O evento, com entrada gratuita, faz parte da programação anual temática do Saturday Way na fábrica. No cardápio de comidas, várias opções preparadas por empreendimentos de destaque na capital paranaense, entre elas os sanduiches da Altman Gastronomia, as pizzas romanas da Gióia, os donuts da Springfield e os cafés do Franck´s Ultra Coffee. As cervejas serão vendidas a partir de R$ 8.