MESA&GÔNDOLA

BUBBLE MIX TEA

Aberta na manhã da segunda-feira 23/4, no shopping Estação, a unidade da Bubble Mix Tea é quinta a operar na região de Curitiba: as demais estão no Jardim Social, na Vila Isabel, no Portão (shopping Palladium) e em São José dos Pinhais. Há duas em Foz do Iguaçu. Com pouco mais de três anos de atividades, a rede de franquias da Bubble Mix soma 12 locais no Paraná e em Santa Catarina e há planos de expansão para o Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. O Bubble Tea, originário de Taiwan, tem o chá como ingrediente principal e é muito consumido atualmente pelos jovens em seu país de origem e outras regiões como Europa e América do Norte. No início de 2013 os dois sócios do empreendimento no Brasil passaram um mês em Taiwan em visita ao fabricante, período em que aprenderam as técnicas de preparo e receitas, conheceram as mais variadas franquias e produtos existentes naquele mercado, e fecharam uma parceria exclusiva para o fornecimento de insumos ao Brasil.

MIA CARA CURITIBA

O Museu Oscar Niemeyer será o cenário da feira gastronômica do Mia Cara Curitiba, evento que destaca a cultura italiana, dias 26 e 27 de maio, das 11h às 17h. A programação completa, com música, teatro, cinema e artes plásticas, vai de 18 a 30 de maio. Na feira, serão 15 os estabelecimentos participantes e entre os confirmados estão: Bruschetta d’Italia, Café Segafredo/Solar do Rosário, Campania Ristorante, Cantina do Délio Bar e Restaurante, Cuore di Cacao, Empório Rosmarino, Fabiano Marcolini Alimentari, Gelataio, Gioia Pizzaria, Restaurante Madalosso, Tartuferia San Paolo e Vinícola Família Fardo. O ingresso ao espaço vai custar R$ 10 (estudantes, idosos, professores e doadores de sangue pagam meia) e os pratos terão preços entre R$ 20 e R$ 35. Haverá também aulas-show a cargo de chef do Centro Europeu e de um barista convidado.

FESTIVAL DE RIBS

Vai até 6 de maio o Festival de Ribs do Outback Steakhouse, com a costela apresentada em três versões: Ribs Bloomin’ Burger, com ainda mais costela desfiada no recheio, coberta por queijos gratinados, pétalas de Bloomin’ Onion e maionese da casa, servida no pão de hambúrguer australiano e acompanhado por fritas; Ribs Fries, combinação das tradicionais batatas fritas da casa cobertas com costela desfiada, molho barbecue, mix de queijos derretidos, molho Cheese Ranch, e toque adocicado no final; e Ribs Fire Bites, porção de bolinhos que combinam o Mac’n’Cheese da marca e a costela desfiada, empanados e fritos com uma textura crocante e dourada. Servido com Smoked Mayo, o aperitivo vem acompanhado por molho Firehouse. Os preços vão de R$ 43 a R$ 51,90.

PURURUKA, HAPPY HOUR

A happy hour do restaurante Pururuka (r. Brigadeiro Franco, 3359), especializado em carne suína concede 20% de desconto no menu de entradas, além de duplo de cervejas clássicas, de segunda a quarta-feira, das 18h às 20h. Vale para as marcas Original, Serra Malte e a Budweiser. Na compra de uma garrafa, a segunda é por conta da casa. Nos petiscos, torresmo em tiras com lemon pepper (receita exclusiva da casa), torresmo clássico, batata rústica e as linguiças campeira e especial (com maionese de alho e farofa de bacon), a R$20 cada porção, que serve duas pessoas. Entre os pratos principais do Pururuka estão a barriga de porco à pururuca, costelinhas à barbecue e joelho de porco, cada um com dois acompanhamentos, como tutu de feijão, maionese da nona, farofa de banana ou bacon e arroz branco.

SOPAS DO KAMINSKI

Com sabores que mudam a cada dia, está em curso o tradicional Festival de Sopas do Empório Kaminski (av. Sete de Setembro, 6355), entre 17h30 e 21h, com as porções de sopas, caldos e cremes custando R$ 11,90 (pequena) e R$ 19,90 (grande). Em embalagem para viagem, sai por R$ 27,35 a unidade. Os sabores: cremes de abóbora com calabresa e couve, de aipim com carne seca, de batata salsa, de alho poró; sopas: eslava, de legumes com carne, ao pistou ou minestrone (legumes com feijões e molho pesto de tomate para acompanhar), caldos: de capelleti, canja e sopa light. Nos acompanhamentos, para se servir à vontade, estão: alho frito, azeite, bacon frito, cebola frita crocante, croutons, queijo parmesão ralado, cheiro verde e molho pistou.

TASTY SALAD

Fundada há quatro anos pelos arquitetos Patrícia Lion e Rodrigo Pasinato, com a primeira loja instalada na alameda Prudente de Morais, esquina da rua Saldanha Marinho, em Curitiba, o Tasty Salad Shop, restaurante especializado em saladas e comidas leves, inaugurou há pouco seu quinto endereço em Curitiba, na rua Comendador Araújo. Pelo sistema de franquias, está também no Juvevê e nos shoppings Barigui e Estação. A marca estuda várias propostas de expansão para outros estados. A nova unidade também oferece café da manhã.