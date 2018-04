MESA&GÔNDOLA

UDANG NENAS

A metade de um abacaxi é a base de um dos pratos mais icônicos da culinária tailandesa – o Udang Nenas -, que é servido em Curitiba no restaurante Lagundri (r. Saldanha Marinho, 1061), preparo dos chefs Marcelo Amaral e Tom McDougall. Como recheio, camarões salteados na wok e cubos da própria fruta; para finalizar, porções de gengibre, cebola roxa, molho de ostras e castanhas. O nível de pimenta pode variar de 0 a 5, sendo este último (o mais forte) o mais comum na Tailândia. Vai bem com arroz.

POP-UP NO PÁTIO

Pop-Up, um espaço localizado no mezanino do piso L4 do Pátio Batel, inaugurado há uma semana, tem proposta de cozinha itinerante de alto padrão, em que um chef assinará o cardápio do restaurante por um período variável. O primeiro nome escolhido foi o da chef Bel Coelho, apresentadora do programa Receita de Viagem, do canal TLC Discovery, além de estar à frente do restaurante Clandestino, em São Paulo. Segundo Ricardo Voigt, um dos empresários a frente do projeto, o Pop-Up é uma proposta que projeta Curitiba juntamente aos grandes centros gastronômicos mundiais. “Curitiba vem passando por uma evolução criativa e qualitativa deste mercado, uma cidade aberta a novas propostas e que vem recebendo investimentos em termos de marcas internacionais e iniciativas locais inovadoras”, declara.

ALLIGATOR PIZZA

A Alligator Pizza (r. Jerônimo Durski, 1390, Bigorrilho) está com uma novidade: ali, o cliente pode montar sua própria pizza, escolhendo os ingredientes e fazendo as combinações. Quem preferir, pode escolher uma das integrantes do cardápio da casa. A casa também faz entregas em domicílio, recebendo encomendas pelo 3779-8788.

CHOPE E LINGUIÇA

Quem for a qualquer uma das unidades Madero Steak House do país e pedir linguicinha de perfil defumada, porção de 130g, servida com farofa, pão crocante e chimichurri, mais dois chopes Heineken, vai ganhar quatro porta-copos personalizados de pano, bordados com as marcas Madero e Heineken. A promoção vale até 18 de maio.

SELO DE QUALIDADE

O Veg e Lev (r. Prudente de Morais, 1228 e shopping Pátio Batel), restaurante de culinária vegana e também de baixa caloria, mas com proteína animal) é um dos contemplados com o Selo de Qualidade Turismo do Paraná 2018, outorgado pelo Sebrae-PR e cuja entrega será feita durante o Salão Paranaense de Turismo, no final do mês. O selo é válido por um ano – até o mês de abril de 2019. “Receber este título, para nós, é resultado de três anos de trabalho sério, focando em qualidade de alimentação, excelência em atendimento e estar sempre atento às necessidades do mercado no nosso setor para inovar e entregar o melhor para nossos clientes”, di\ um dos sócios do restaurante, Almiro Neto. Na Prudente, o VegLev atende para almoço; no shopping, das 10h às 22h.

SUZANA BALBO

A enóloga argentina Susana Balbo foi eleita pela revista The Drinks Business como uma das 10 mulheres mais influentes do mundo do vinho. A publicação destaca seu estilo inovador na elaboração de rótulos com a uva Torrontés, o que lhe rendeu o apelido de Reina de Torrontés (Rainha da Torrontés), referência à uva argentina nativa que Susana ajudou a transformar no vinho branco varietal mais importante do país. O Torrontés de Susana também é destaque no jornal The New York Times, na reportagem especial “36 horas em Mendoza”, que recomenda uma visita aos vinhedos da Susana Balbo Wines em Luján de Cuyo e exalta o “brilhante e frutado” Torrontés. Vinhos como Susana Balbo Signature Barrel-Fermented Torrontés, que conquistou 95 pontos, e BenMarco Expresivo, 93 pontos (preço médio de cada um, R$ 200), além das linhas Signature, BenMarco, Nosotros e Crios também bem pontuados, chegam ao Brasil através da Cantu Importadora.

VINHO DO BARCELONA

A empresa de e-commerce Evino traz ao Brasil, com exclusividade, o FCBarcelona Malbec Reserva 2015, homenagem a um dos emblemáticos times europeus, o Futebol Clube Barcelona. O vinho é produzido peça Bodega Estancia Mendoza, do grupo Fecovita e será vendido pela internet ao preço médio de R$ 52. “Esse é um vinho para curtir com os amigos e a família. Se for com futebol e churrasco, ainda melhor. De coloração vermelho-rubi intenso, revela aromas marcantes de frutas pretas maduras e toques de baunilha devido ao estágio em barricas. Em boca é robusto e equilibrado com taninos presentes”, destaca Natália Cacioli, sommelière da Evino.