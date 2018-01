MESA&GÔNDOLA

GASTRONOMIA ESLAVA

A cidade paranaense de Prudentópolis, situada na região Centro-Sul do estado, a 207 quilômetros de Curitiba, considerado o maior reduto de ucranianos do país, vai realizar, de 20 a 22 de abril, o Festival da Gastronomia Eslava, com a participação de uma série de empresários da área de alimentação fora do lar. O evento foi apresentado ao presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimennes, à diretora técnica do órgão, Deise Bezerra, e à coordenadora do Projeto Gastronomia Paraná, Jussara Voss, pelas secretárias de Turismo, Cristiane Guimarães Boiko Rossetin, e de Cultura, Nadir Vozlvoda, daquela cidade, que integra a região turística Terra dos Pinheirais. A Paraná Turismo garantiu apoio ao Festival, que já conta com a parceria do Senac Gastronomia e do Sebrae-PR.

VILA YAMON

Com oito operações no mesmo espaço, o Vila Yamon é o novo endereço gastronômico de Curitiba, inaugurado dia 16/1. Fica na rua Itupava, 1402, Alto da Glória, e reúne os empreendimentos: Espaço Bodebrown, Vindega41, Lo Buda, Gin Time, El Toro Tapas, Fábrica Gourmet, King Temaki e Cookie Stories. Iniciativa dos empresários Thiago Pissaia e Willy Pires Neto, o lugar tem capacidade para receber 160 pessoas sentadas. Não conta com garçons, fazendo com que os frequentadores circulem pela casa conhecendo todos os detalhes de cada operação. O nome Yamon remete a uma gíria da Jamaica, utilizada como sinal de concordância.

PIZZAS VEGANAS

Pizzas veganas e vegetarianas passam a compor o cardápio do restaurante Funiculí (r. Miltho Anselmo da Silva, 1438, Mercês), do chef Dudu Sperandio. São quatro opções veganas: Taormina (molho de tomate, berinjela, alcachofra e tomate cereja), Tropea (molho de tomate, alcachofra, cogumelos Paris, cebola roxa e tomate cereja), Assisi (molho de tomate, alcachofra, cogumelo paris e pimentões assados) e Treviso (molho de tomate, abobrinha, berinjela e pinoli). No tamanho individual, custam R$ 33; com oito pedaços, R$ 49.

AS VEGETARIANAS

As vegetarianas do Funiculí, nos mesmos tamanhos e aos preços de R$ 29 e R$ 45 são apresentadas em seis sabores: Padova (molho de tomate, mussarela, espinafre e ricota cremosa), Rimini (molho de tomate, ovo, tomate cereja, cebola roxa e manjericão), Forli (molho de tomate, mussarela, abobrinha, berinjela, tomate cereja e rúcula), Margherita (molho de tomate, mussarela, tomate e manjericão), Quattro Formaggi (molho de tomate, mussarela, grugiere, catupiry original e gorgonzola) e Vegetariana Clássica (molho de tomate, mussarela, berinjela, abobrinha, tomates e rúcula).

GREEN DAY

Atração de todas as terças-feiras, entre 19h e 21h, no complexo de entretenimento Lounge Batel (r. Coronel Dulcídio, 918) é o Green Day – duplo de salada no Nosco Restaurante e de clericot no Fullhouse Deck Bar. Em termos de salada, a casa oferece novidades como a amarga com bacon e figos (mix de folhas de radicci roxo, rúcula, agrião, cubinhos de bacon, gomos de figo ao molho de vinagre de vinho tinto) e a de pupunha com shitake (ogumelos shitake salteados na manteiga, lascas de pupunha assadas ao molho de ostras, acompanhado de mix de folhas frescas e tomate cereja). Além da Caesar (mix de folhas verdes, tiras de frango grelhadas, croutons, parmesão em lascas e molho Caesar), a de abacate (abacate, pepino japonês, tomate em cubos marinados no limão, coentro, cheiro verde, cubos de queijo minas e frescal) e de folhas verdes, acompanhadas de vários ingredientes com forme o dia.

A PIRÂMIDE DA FRIDA

Chama-se Pirâmide del Sol e o visual é um convite a degustá-lo. Trata-se de um petisco para compartilhar, recém-lançado pelo Cores da Frida (av. Comendador Franco, 2777, Jardim das Américas), restaurante especializado em culinária tex-mex. É composto de uma generosa porção de fritas com mussarela, que pode ser recheada com iscas de carne, calabresa acebolada ou iscas de frango, à vontade do freguês. O prato chega à mesa em formato de uma pirâmide coberta por requeijão cremoso.Serve de três a quatro pessoas e faz sucesso na happy hour da casa.

SUNSET SESSION

Neste sábado, das 12h às 20h, no Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico, será realizada a Sunset Session 2018, promoção da cervejaria Way Beer, que colocará 80 torneiras de chope e montará dois bares temáticos. O ingresso é gratuito e os copos de 400 ml custarão a partir de R$ 8. Na ocasião, serão apresentados dois lançamentos da empresa: a Sou Feia Mas Tô na Moda #4, que leva manga em sua composição, e uma Sour com amora, morango e lactose.