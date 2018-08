A produção das cervejas artesanais continua apresentando um crescimento consistente nos últimos anos. Atualmente, o Brasil já conta com mais de 1.500 rótulos e mais de 300 cervejarias. O Paraná se destaca nesse cenário, pois concentra mais de 60 cervejarias e uma produção estimada de 6 milhões de litros por ano.

Segundo dados da Procerva (Associação das Microcervejarias do Paraná), que reúne cerca de 50 empresas associadas, o Estado tem experimentado um crescimento constante neste mercado e registra um incremento da ordem de 20% ao ano, desde 2011, gerando aproximadamente 500 empregos diretos e 2.500 indiretos.

Além disso, a reconhecida qualidade das cervejas produzidas no Paraná que já conquistaram mais de 240 prêmios nacionais e internacionais.

Realizada pela Procerva no Museu Oscar Niemeyer, a edição 2017 do FCCA (Festival da Cultura Cervejeira Artesanal) reuniu 5 mil pessoas em dois dias de evento, com 20% dos participantes vindo de fora de Curitiba. Ainda durante o FCCA 2017, foi lançado o Curitibéra: Rota da Cerveja Artesanal em Curitiba.

“O Festival vem em uma crescente desde o ano de lançamento, em 2016, quando reunimos participantes de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Costa Rica, Peru e Porto Rico”, destaca Anuar Tarabai, diretor de marketing da Procerva.

Programação de negócios

Além do FCCA 2018, em 25 de agosto (sábado) – que ocupará a Praça João Candido – Ruínas São Francisco, no Largo da Ordem, com 35 rótulos de cervejas artesanais, atrações gastronômicas e musicais, em evento aberto ao público – o Festival terá uma programação de negócios até 2 de setembro.

“No dia 28 começa a programação de negócios, em que vamos capacitar profissionais de bares e restaurantes no ramo das cervejas artesanais. No dia 30, haverá a 3ª Competição de Planos de Negócios Cervejeiros. Por fim, entre o dia 31 e 2 de setembro, acontece em Curitiba o julgamento do concurso South Beer Cup 2018, com a presença de 50 jurados sul-americanos que depois seguem para a competição, realizada em Belém”, detalha Tarabai.