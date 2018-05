Menu completo especial para o Dia das Mães na Pantucci Trattoria

O almoço de Dia das Mães, no próximo domingo (13), tem que ser especial. Pensando nisso, a Pantucci Trattoria estará com um menu especial para a data. A casa, que fica no bairro gastronômico Juvevê, trabalhará exclusivamente com um menu selecionado para a data. Terá diversas opções saborosas para deixar o dia das mães ainda mais inesquecível.

O menu terá o custo de R$ 89,90 por pessoa e contará com entrada, prato principal e sobremesa. Um menu completo que reunirá as melhores opções do cardápio consagrado da Pantucci Trattoria, além de pratos exclusivos para a data. Para a entrada, as opções serão o brie envolto em massa folhada (queijo brie assado envolto em massa folhada, servido com geleia de damasco e nozes Pecan), salada com queijo Cottage (salada de folhas com queijo cottage, maçã verde e camarões crocantes) ou ainda o gnocchi à Romana (nhoque à Romana servido com fonduta de queijo Gruyere).

Para o prato principal, as opções serão o stinco de cordeiro (stinco de cordeiro servido com polenta cremosa e molho do próprio assado), o famoso Filé Wellington (corte alto de mignon com cogumelos refogados, envolto em massa folhada, servido com gnocchi salteado e molho de vinho tinto), a lasanha de alcachofra (lasanha de massa verde artesanal recheada com cogumelos frescos e alcachofras e molho cremoso de funghi Porcini, gratinada com parmesão), o rotolini de linguado (rotolini de linguado recheado com camarões, servido com risoto de rúcula e tomates frescos e molho de limão), o prato mais pedido da casa, o Filé a Parmegiana (filé mignon empanado, gratinado com tomate e queijo parmesão servido com purê de mandioquinha ou polenta cremosa ou fetuccine) e o gnocchi com camarão (nhoque de batata salteado em azeite extra virgem, com camarões médios, palmito e tomates frescos).

Fechando o menu, as opções de sobremesa serão os Cannoli Siciliano (tradicionais doces italianos de massa crocante recheados com ricota, frutas secas, chocolate e limão siciliano), o Creme brûlée (creme de leite, gemas de ovos e baunilha caramelizada com açúcar com um toque de amarena), e atorta de chocolate com banana (torta de chocolate com banana, servida com crocante de amêndoas e molho de baunilha).

No almoço do Dia das Mães na Pantucci Trattoria estará disponível exclusivamente este menu e o menu kids, que conta com opções de massas e grelhados. É necessário efetuar reservas. O telefone da Pantucci Trattoria é (41) 3205-3883.

Serviço:

Menu Especial Almoço Dia das Mães na Pantucci Trattoria

Menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 89,90 por pessoa + 10% de taxa de serviço

Rua Barão de Guaraúna, 553 – Juvevê

Reservas pelo telefone (41) 3205-3883

Aceita todos os cartões

