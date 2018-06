Menu completo especial Dia dos Namorados na Pantucci Trattoria

O Dia dos Namorados está chegando e a data não pode passar em branco. Pensando em proporcionar uma noite especial aos casais apaixonados, a Pantucci Trattoria, localizada no bairro Juvevê, preparou um menu completo e especial, ao preço de R$99,90 por pessoa + taxa de serviço, disponível nos dias 12 e 13 de junho, mediante reserva prévia. Restam poucas mesas disponíveis. O menu foi especialmente selecionado pelo chef Fernando Tulio, com exclusividade para a data.

Para a entrada, as opções do menu serão o Brie envolto em massa folhada (queijo brie assado envolto em massa folhada, servido com geleia de damasco e nozes pecan), Cottage e maçã verde com camarões crocantes (salada de folhas, queijo Cottage com maçã verde e camarões crocantes), e a Polenta com linguiça artesanal (polenta cremosa com linguiça artesanal e molho cremoso de funghi Porcini).

Para o prato principal do menu, as opções são o exclusivo Filé Wellington (corte alto de mignon com cogumelos refogados, envolto em massa folhada, servido com nhoque salteado e molho de vinho tinto), Rotolini de linguado (rotolini de linguado recheado com camarões, servido molho de limão siciliano e batata gratin), o famoso Filé à Parmegiana da Pantucci Trattoria (filé mignon empanado, gratinado com tomate e queijo parmesão servido com purê de mandioquinha ou polenta cremosa ou fetuccine), Lasanha de alcachofra (lasanha de massa verde artesanal recheada com cogumelos frescos e alcachofras e molho cremoso de funghi Porcini, gratinada com parmesão), o Nhoque com camarão (nhoque de batata salteado em azeite extra virgem, com camarões médios, palmito e tomates frescos) e o Confit de pato com ravióli de maçã (pato cozido em baixa temperatura servido com ravióli de maçã verde e molho de vinho do Porto com raspas de laranja).

E fechando o jantar do Dia dos Namorados de forma doce, as opções serão o Semifredo de pistache com chocolate (sobremesa gelada de pistache, chocolate e amêndoas laminada), Crème brûlée (creme de leite, gemas de ovos e baunilha caramelizada com açúcar com um toque de amarena) ou ainda o Naked Cake de amarena (massa rústica de cenoura, canela e especiarias, recheada com creme de amarena).

Para harmonizar com os deliciosos pratos da Pantucci Trattoria, a casa possui a mais completa carta de vinhos em Curitiba, assinada pelo sommelier Fábio Cardoso, com rótulos de vários países, para deixar a noite ainda mais completa e refinada. As reservas podem ser feitas pelo telefone (41) 3205-3883.

Serviço:

Jantar Dia dos Namorados Pantucci Trattoria

Menu Especial com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 99,90 por pessoa + 10% de taxa de serviço

Exclusivamente no jantar nos dias 12 e 13 de junho

Reservas pelo telefone (41) 3205-3883

Barão de Guaraúna, 553 – Juvevê

www.pantuccitrattoria.com.br

Facebook e Instagram: @PantucciTrattoria

Fotos: Divulgação.