Estão abertas as inscrições para seis capacitações dirigidas aos Microempreendedores Individuais (MEIs). As palestras acontecem de 7 a 29 de agosto e são uma parceria da Agência Curitiba com o Sebrae-PR.

As inscrições podem ser feitas pelo site agenciacuritiba.com.br/empreendedorismo. Todas as palestras são gratuitas e os participantes podem levar um quilo de alimento não perecível no dia do evento.

Os cursos são ministrados por consultores do Sebrae-PR e profissionais ligados ao mundo da inovação. As palestras serão nos auditórios das Ruas da Cidadania do Bairro Novo, de Santa Felicidade e do Boqueirão e na sede da Agência Curitiba, no Rebouças (programação abaixo).

As palestras oferecidas neste mês atendem desde os interessados em abrir uma empresa até quem já está estabelecido, mas ainda tem dúvidas na hora de fechar um plano de negócios.

“Estar atento ao mercado e em constante aprendizado faz com que o seu negócio tenha mais chances de se destacar perante os concorrentes e consequentemente vai alavancar a empresa, trazendo novas opções aos clientes”, destaca Letícia Justus, coordenadora dos Espaços Empreendedor de Curitiba.

Para os MEIs, as oito unidades do Espaço Empreendedor da Prefeitura oferecem vários serviços gratuitos, como a formalização ou encerramento da empresa, emissão de alvará e realização da declaração anual. Além disso, podem obter informações contábeis sobre a empresa, como débitos em aberto e formas de quitação.

As ações fazem parte do programa Curitiba Empreendedora, da Agência Curitiba.