O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em Curitiba nesta segunda-feira, cumprindo pauta como pré-candidato pelo MDB à Presidência da República, na Associação Comercial do Paraná (ACP). Meirelles fez uma breve palestra a associados da ACP e convidados, expondo alguns pontos de seu projeto para administrar o Brasil. Meirelles tratou predominantemente de temas econômicos e disse que o Brasil se recupera muito bem da “maior recessão de sua história. Muito maior do que a famosa recessão de 1929, que gerou quebradeiras em todo o mundo”.

O presidente em exercício da ACP, Camilo Turmina, fez o discurso de saudação a Meirelles e apresentou alguns questionamentos ao pré-candidato sobre taxas de juros da Selic e as taxas de juros do cheque especial e dos cartões de crédito, por exemplo. Meirelles estava acompanhado pelo deputado federal João Arruda (MDB), que ao contrário de seu tio, o senador Roberto Requião, apoia a candidatura do ex-ministro. “Estamos diante do candidato mais preparado para administrar o país”, declarou Arruda. Os vice-presidentes da ACP, Mário Pereira, Norman de Paula Arruda e Odone Fortes Martins, fizeram a entrega de documentos ao pré-candidato, com estudos e reivindicações produzidos pela Associação Comercial do Paraná.

Ao se dirigir aos convidados, Henrique Meirelles, disse que o Brasil vive um momento importante e que não se restringe somente à economia. “Estamos saindo dos dois anos da mais profunda recessão da história do país. Em 2015 e 2016 tivemos um PIB negativo em 3,5% e em 2017 ele subiu para 1%. Podem achar que foi um pequeno crescimento, mas sair de -3,5% e subir para 1% é um salto importante”, destacou ele.

Meirelles disse que visitou, enquanto era ministro da Fazenda, Singapura e ficou bem impressionado com o desenvolvimento daquele país. Ele questionou ao primeiro ministro da época qual era o segredo para o avanço em que o país se encontrava. “Ele me disse que são três os investimentos principais: educação, educação e educação”.