Megaoperação prende 8 por embriaguez ao volante em Curitiba

Oito motoristas foram presos em Curitiba pelo crime de embriaguez (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) entre 4h de sábado (13) e 4h de domingo (14). Blitze e abordagens foram realizadas durante 24 horas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) como parte de uma megaoperação nacional para coibir o crime de dirigir alcoolizado.

No Paraná, a Mobilização Nacional contra Embriaguez ao Volante aconteceu na capital e em Guaratuba, no litoral. Além das prisões, foram lavrados 29 autos de infração por dirigir sob efeito de álcool (art. 165) e recusar -se a fazer o teste do bafômetro (art. 165-a), feitos 195 testes de embriaguez, abordados 232 motoristas, recolhidos 39 documentos por irregularidades e removidos 43 veículos para o pátio.

“A PM está engajada com outros estados da Federação intensificando a fiscalização com relação à Lei Seca. Aqui, rotineiramente, promovemos ações neste sentido e temos tido resultados expressivos”, disse o Comandante da operação em Curitiba, capitão Márcio Rodrigues. “O importante para nós é a conscientização criada, ou seja, vale a pena quando vemos um pai que passou pelo teste olhar para seu filho e dizer: é assim que você deve proceder, isto é, antes de dirigir não deve beber”, avalia o capitão ao contar uma cena presenciada na operação.

O objetivo da ação, segundo o capitão Márcio, foi desenvolver ações em locais com maior aglomeração de pessoas e onde há comércio de bebidas alcoólicas para demonstrar que pedestres e motoristas devem observar a legislação de trânsito e adotar medidas de direção defensiva. O trabalho também serviu para inibir os casos de embriaguez ao volante e evitar acidentes.

LITORAL – Durante o Verão Paraná 2017/2018 equipes do COTAMOTRAN (Companhia de Trânsito) do BPTran atuam no litoral do estado para orientar motoristas e pedestres e coibir irregularidades e crimes de trânsito. Durante as ações no período da mobilização nacional, não houve, no litoral, prisões por embriaguez feitas por estas equipes, no entanto houve sete autuações.