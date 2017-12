Mega: prêmio estimado sobe para R$ 280 milhões

O prêmio da Mega da Virada deste ano pode chegar a R$ 280 milhões, a maior premiação já ofertada na história das Loterias Caixa Econômica Federal.

Sem apostadores vencedores no último sorteio regular (1.999), o valor acumulado passa a compor a premiação principal da edição especial. No sorteio número 1.999, a quina teve 73 acertadores. Cada um deles receberá o prêmio de R$ 39.887,33. A quadra registrou 4.434 acertadores, com R$ 937,89 para cada um. As apostas exclusivas para a Mega da Virada começam nesta sexta-feira (22).

Os bilhetes registrados nas lotéricas de todo o País concorrerão ao sorteio especial de fim de ano, inclusive as apostas feitas com os volantes regulares da Mega-Sena. O sorteio será realizado no dia 31, véspera do Ano Novo, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pela televisão. Como o prêmio da Mega da Virada não acumula, no caso de não haver ganhadores na faixa principal, o valor será rateado entre os apostadores que acertarem cinco números e assim por diante.