Maior evento de moda por atacado do Brasil, a Mega Fashion Week começa neste domingo 5, em São Paulo, e prossegue até terça-feira, com lançamentos de mais de 400 confecções brasileiras. Com o tema O futuro e a moda começam aqui, estarão nas passarelas as novidades para verão 2018/19.

Os lançamentos de moda adulto, infantil, plus size e acessórios, com aproximadamente 150 looks, serão comentados por Arlindo Grund, Dudu Bertholini e Mônica Salgado. Com isso, os principais clientes, parceiros e convidados do Mega Polo Moda ganham uma consultoria de alto nível. Os desfiles acontecem às 10 e 15h.

A passarela não é convencional. Será diferente dos anos anteriores. Concebido pela Agência da Moda, o desfile terá os modelos passando pelas mesas, onde ficarão os clientes e convidados. A cenografia é de Lilian Perottonie e a produção de estilo é de Rogério Wolf.

Para a 25ª edição do Mega Fashion Week, com mais de 150 profissionais envolvidos, estima-se presença de cinco mil pessoas.

O público, além do desfile, poderá assistir com os óculos de realidade virtual um filme da campanha do Mega Polo Moda, localizado no bairro do Brás, o maior centro de comércio atacadista do país. O shopping reúne 400 lojas e um mix completo de produtos e serviços, incluindo terminal rodoviário e hotel integrado.