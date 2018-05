MDB x PSC e o INSS

Apesar da mal explicada contratação por R$ 8,8 milhões da RSX para entrega de softwares e serviços de informática ao INSS, o que está por trás da demissão do recém-empossado presidente do órgão, Francisco Lopes, é uma briga do MDB e PSC pelo controle da bilionária autarquia. Lopes era o nome do PSC no INSS – por ora o partido mantém a prerrogativa de indicação de novo nome. Mas o MDB está de olho na vaga. A briga passa pelo Ministério do Desenvolvimento Social, cujo titular Alberto Beltrame, ex-chefe de gabinete de Osmar Terra e ligado ao MDB, tomou a decisão da demissão.

Lá atrás

Curiosidade na história cheia de suspeitos – de todos os lados. O contrato com a RSX foi fechado por um diretor que foi exonerado, sob suspeita, há dois meses.

Irritação

Ministros palacianos não gostaram de ver a demissão de Lopes vazada pelo MDS, cuja assessoria, procurada pela Coluna, se resumiu a confirmar só por telefone a demissão.

No que dá

Nessa briga de partidos sobra para você, cidadão e aposentado. Com o freio e tratativas para novo presidente, projetos milionários de interesse do povo foram suspensos.

Cantinho do Barba

O ex-presidente Lula da Silva não está preso numa cela. Fica num pequeno quarto com banheiro bem limpo, sem grades, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Longe do perrengue que, sem diploma, corre risco de passar numa cela lotada em presídio caso se consume sua transferência.

Temer = Dilma

O atual índice de reprovação do Governo de Michel Temer, 71%, é o mesmo da ex-presidente Dilma em outubro de 2015, 7 meses antes de ser apeada da Presidência. Dilma, à época, tinha 15% de aprovação. Hoje Temer tem pouco mais de 4%.

Sem censura (mesmo)

A Comissão de Ética Pública arquivou uma denúncia vazia contra Laerte Rimoli, ex-presidente da EBC, relacionada à suposta restrição de cobertura do assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele não teve papel no episódio e demitiu editor responsável.

Consórcio na pista

O novo ouvidor geral da ANTT, Caio Cesar, oriundo de Roraima, já advogou para empresa de ônibus do deputado Remídio Monai (PR), de quem seria apadrinhado no atual cargo. Não advogou para outras empresas ligadas ao senador Jucá.

Edital do..Edital

É tão grande a saciedade dos donos de faculdades sobre novos cursos de medicina – o filão do mercado do diploma – que engoliu até o Ministério da Educação, a ponto de pela primeira vez a pasta publicar no D.O., há dias, edital de convocação de outro edital.

Convalidação

Foi a convalidação (inédita) do ministro Rossiele Soares dos atos do Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior para chamamento de faculdades privadas para seleção de propostas. É de se estranhar tamanha preocupação do MEC com o tema.

Mai$ médico$

Segundo a assessoria do MEC, “a convalidação foi necessária para retificar o edital que havia sido publicado anteriormente sem a assinatura da autoridade competente”, e informou que “não alterou nenhum termo do edital”. O resultado sai em setembro.

Gogó federal

Após um ano, até agora o Governo não definiu orçamento para o Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança. Relatório publicado pelas professoras Paula Drumond, do Instituto de Relações Internacionais da PUC, e Tamya Rebelo, do Centro Universitário Belas Artes (SP) mostra o fracasso da demagogia.

Radiografia

A taxa de mortalidade de mulheres negras brasileiras aumentou para 22% entre 2005 e 2015; 135 brasileiras são estupradas por dia, ou um estupro a cada 11 minutos. Os dados do Atlas da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança.

Prêmio jurídico

Lobão & e Campos Machado Sociedade de advogados recebeu o prêmio Brazil Quality Summit 2018, realizado pelo Latin American Quality, com aval da ONU. Os premiados são escolhidos pelo comprometimento social e sustentável, além do atendimento.

O Paraná

Primeiro cliente da Coluna em 2011, o que muito nos honra, o renomado jornal O Paraná, capitaneado por Alfredo Kaefer, completou 42 anos. Vida longa, a ambos.