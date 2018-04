McDonald’s realiza oito mil ações sociais em prol de comunidades

Dentro dos restaurantes McDonald’s, há mais do que funcionários empenhados em oferecer a melhor experiência de alimentação aos clientes. Muitos deles também se incumbiram, de maneira voluntária, de retribuir às comunidades próximas aos locais onde trabalham. Esse compromisso faz parte da Gincana Bom Vizinho, projeto social da rede que já realizou mais de 100 mil ações em 15 anos de atuação nas diversas regiões do país, como: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Curitiba, Maringá, São José dos Pinhais e Salvador.

Só em 2017, foram realizadas mais de oito mil ações solidárias, com o envolvimento direto de mais de 12 mil colaboradores. Esse movimento arrecadou 22 mil agasalhos, 15 mil livros infantis, 200 mil objetos e muitos quilos de alimentos não perecíveis. Os voluntários também plantaram 800 mudas e promoveram duas mil visitas em instituições carentes.

“Desenvolver e contribuir com o entorno dos restaurantes está no DNA da empresa. Com a Gincana Bom Vizinho podemos engajar nossos colaboradores a entender a importância de ajudar, despertando assim o espirito solidário deles, seja como funcionários da empresa ou como cidadãos”, comenta David Grinberg, Diretor de Comunicação Corporativa do McDonald’s no Brasil.

No Paraná, entre as diversas unidades que se destacaram está a equipe do McDonald’s de Maringá, campeã regional de 2017 que doou mais de 187 mil itens para dez instituições beneficiadas, entre elas a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Lar Escola e o Asilo São Vicente.

Muitos funcionários ficaram à frente da “missão” de organizar as ações e motivar a equipe, como é o caso do Felipe Ivoacheko Polonca, 25 anos, Gerente de Plantão do restaurante de Maringá.

“Criei um grupo com os líderes do restaurante e surgiram muitas ideias, fizemos arrecadação de alimentos, livros e agasalhos e sempre registramos tudo. Fomos colocando as fotos no restaurante para todo mundo ver, o que começou a chamar a atenção dos demais funcionários que foram se voluntariando para ajudar nas futuras ações. No dia que fizemos uma visita ao Asilo São Vicente, fomos em 17 pessoas e o pessoal se emocionou muito. A partir daí todos começaram a se envolver totalmente”, conta Felipe.

O restaurante de São José dos Pinhais também se destacou com arrecadação da Campanha de Cofrinhos para o Hospital Erasto Gaertner e APACN. Além disso, foram arrecadados 800 agasalhos, doados para o Lar de Idosos São José e para a aldeia indígena Kururuzinho, em parceria com a Igreja Missionária de São José dos Pinhais.

Segundo a Gerente do Restaurante, Letícia da Silva Borges, os colaboradores são muito unidos e engajados nas ações do Bom Vizinho. “A anfitriã organiza uma atividade por semana e todos contribuem de alguma forma. É bonito ver que para eles não é um esforço, eles se doam com prazer e isso é muito gratificante”, conclui.

Você Sabia?

 Ao todo, os voluntários arrecadaram 185 mil objetos e alimentos não perecíveis.

 Mais de 500 restaurantes em todo o Brasil se inscreveram na Gincana.

 Em 15 anos de atuação o projeto já resultou em mais de 100 mil ações voluntárias.