Boa notícia para os que são apaixonados pela parceria McDonald’s e Ovomaltine! Dando continuidade ao sucesso da dupla, as marcas apresentam novas sobremesas que prometem enlouquecer os fãs.

Começamos com McFlurry Ovomaltine Rocks. Uma irresistível combinação do famoso mix de baunilha e Flocos Crocantes Ovomaltine com o novo Ovomaltine Rocks: generosos pedaços de Flocos Crocantes Ovomaltine cobertos com chocolate. Ainda mais crocante e saborosa, a novidade é uma verdadeira explosão de sabores e permanece no cardápio dos restaurantes McDonald’s de todo o Brasil, junto com o tradicionalíssimo McShake Ovomaltine.

Outra delícia que promete bombar é o turbinado Caldo & Freddo Ovomaltine – uma edição limitada, desenvolvida para o cardápio de inverno da rede. Composta por mix de baunilha polvilhado com Flocos Crocantes Ovomaltine e calda de chocolate, a sobremesa ganha uma dose extra de sabor, graças a duas minis tortinhas recheadas com Ovomaltine cremoso.