Para dar continuidade a comemoração dos 50 anos de Big Mac, o McDonald’s se uniu a Coca-Cola para juntos realizarem uma ação exclusiva em todo o Brasil. Então, para você que é fã das duas marcas, se prepare pois a partir do dia 18 deste mês quem comprar uma McOferta do sanduíche vai ganhar uma lata de Coca-Cola Sem Açúcar decorada, edição exclusiva, produzida especialmente para a ocasião. Serão cerca de 400 mil unidades distribuídas nos mais de 900 restaurantes da rede no país. A promoção será válida até o dia 30 de setembro, ou até quando durarem os estoques.

“Sabemos que essa combinação é mais do que perfeita, seja pela explosão de sabores, seja pela popularidade de ambos os produtos, que colecionam milhões de fãs no mundo inteiro. Por isso, a bebida não poderia ficar de fora da comemoração dos 50 anos do nosso maior ícone com uma edição especial da sua lata que promete marcar época”, afirma o VP de Marketing Roberto Gnypek.

Não é de hoje que as marcas McDonald’s e Coca-Cola firmam parcerias de sucesso. Referência em seus respectivos mercados, ambas sabem que essa dobradinha é infalível. Ano passado, se reuniram na campanha #TenteExplicar, onde desafiavam consumidores a descrever os sabores, sentimentos e sensações únicas de comer um Big Mac bebendo uma Coca-Cola. Esses dois ícones da cultura pop estão cada vez mais afiados em surpreender a todos com promoções e campanhas divertidas.

“Big Mac com Coca-Cola é um clássico e não poderíamos ficar de fora dessa comemoração. Os fãs merecem celebrar esses 50 anos com a gente”, diz Lucas Fiuza, gerente de operações da Coca-Cola Brasil.

As latinhas especiais fazem parte de uma grande celebração global em torno dos 50 anos de Big Mac que teve como ponto alto as MacCoins, cinco modelos de moedas colecionáveis, cunhadas na Casa da Moeda Americana nos Estados Unidos, que representavam cada um uma das décadas de vida do sanduíche. A promoção que contou com a participação de 57 países, teve o seu início em 2 de agosto quando mais de 6 milhões de moedas foram distribuídas pelos restaurantes da rede pelo mundo a fora.