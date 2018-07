Maior aposta de medalha do Brasil no Grand Prix de Zagreb, a judoca Mayra Aguiar decepcionou neste domingo e terminou somente na sétima colocação na categoria até 78kg. Ruan Isquierdo, acima de 100kg, passou perto da medalha, mas o Brasil acabou o dia sem medalhas. No total, foi apenas uma medalha de bronze nos três dias da competição disputada na Croácia.

Bicampeã mundial, Mayra era a principal favorita na sua categoria. Na estreia, ela bateu a local Lea Gobec por ippon. Mas, na sequência, foi superada pela alemã Ana Maria Wagner também por ippon.

Na repescagem, quando tinha a chance de voltar à disputa de medalha, foi derrotada pela japonesa Shori Hamada, também por ippon. A brasileira, dona de duas medalhas de bronze em Jogos Olímpicos, é a atual número do mundo em sua categoria. Apesar disso, terminou a disputa na sétima colocação.

Já Ruan Isquierdo vinha fazendo boa trajetória na competição até sofrer três punições na semifinal, contra o israelense Or Sasson. Entrou, então, na disputa pelo bronze. Mas acabou levando um ippon do russo Inal Tasoev.

Os demais brasileiros que subiram ao tatame neste domingo não conseguiram passar da primeira luta. Felipe Bezerra e Renan Nunes, ambos na categoria até 100kg, caíram logo na estreia. O mesmo aconteceu com Camila Yamakawa (acima de 78kg) e Nathalia Parisoto (até 78kg).

Com os resultados deste domingo, o Brasil encerrou sua participação nos três dias do Grand Prix de Zagreb com apenas uma medalha de bronze, conquistada no sábado por Alexia Castilhos na categoria até 63kg.

Agora a seleção brasileira vai se preparar para o Grand Prix de Budapeste, que será disputado entre os dias 10 e 12 de agosto, na Hungria. Será a última competição da equipe antes do Mundial de Baku, no Azerbaijão, entre 20 e 27 de setembro.