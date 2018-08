Uma expedição de biólogos seguirá, em novembro próximo, para a Barreira do Inferno, numa missão inédita: colocar retransmissores nas tartarugas machos; a luta de Chico Mendes, cujo assassinato completa em dezembro trinta anos; a teologia da libertação, a história do humor político no Brasil e também das lutas ambientais são temas (urgentes) em busca de patrocinadores.

Esse foi o conteúdo do painel O documentário político, o sócioambiental e seu papel para a sociedade, apresentado nessa quarta-feira no Max-Minas Gerais Audiovoisual Expo 2018. Os temas chamam atenção pela disposição dos realizadores. É a resistência navegando contra a maré, mas que pode ter investidores interessados. A lembrar: nos últimos 17 anos, o Brasil produziu 700 documentários, consolidando-se como mercado gerador de receitas com forte presença internacional.

Canadá e Alemanha juntam-se a canais brasileiros, por exemplo, para financiar o documentário Tatle Track, do diretor e roteirista Rafa Calil. Com sua produtora Duo2 TV, ele já fez 364 episódios de séries exibidas em 38 países, desde 2014. Seu trabalho chamou atenção do Projeto Tamar e de biólogos canadenses e japoneses, o convocando para documentar a expedição internacional de rastreamento das tartarugas de pente, ameaçadas de extinção.

O objetivo é mapear á rota de alimentação, razão pela qual não são as fêmeas o objetivo do estudo. E, com isso, demonstrar cientificamente as áreas que precisam ser preservadas, sob pena de que próximas gerações não cheguem a conhecer um ser que está no planeta há 120 milhões de anos e que se resume a uma população entre cinco mil a oito mil tartarugas. Só para os aparelhos transmissores, uma empresa canadense arcará com 200 mil dólares.

O Max , em terceira edição, revela-se também um espaço de troca de informação. Rafa Calil, que também já tem uma hora editada sobre Chico Mendes, está atrás de um personagem importante, Genésio Ferreira: aos 14 anos, foi a principal testemunha do crime em Xapuri. Pois, o jornalista Ricardo Carvalho, também participante do painel, integra o Instituto Wladimir Herozg, que editou um livro de memórias de Genésio e poderá manter os dois em contato.

Autor do documentário Coragem! As muitas vidas de Dom Paulo Evaristo Arns, que estreou em janeiro e já foi exibido em Curitiba, Ricardo Carvalho está agora, com sua produtora TV Meio Ambiente, envolvido em dois projetos, por enquanto. Ele descobriu que os documentários avivam lembranças ou tiram mentes da ignorância. Ao exibir o filme sobre o religioso da resistência, ele espantou-se ao perceber que os jovens, na periferia de São Paulo, não sabiam que o Brasil padeceu uma ditadura militar, a de 64.

Agora, ele se volta para outros dois temas de resistência, no campo religioso, a Teologia da Libertação e a vida de Dom Ângelo Bernardino, hoje com 85 anos, que criou a Pastoral Operária de São Paulo. Outro trabalho é A História do Humor Político no Brasil, reportando desde a primeira charge, a de 1837, em que Araújo Porto Alegre expõe um jornalista sendo subornado pelo Diário Oficial da época. E já está se munindo de material para documentar As Lutas Ambientais do Brasil, começando pela carta de Caminha.

Todas essas “ideias estão à venda” no Max, que reúne os principais players do mercado audiovisual do país, até sábado, em Belo Horizonte.