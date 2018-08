A Max 2018 – Minas Gerais Audiovisual Expo, que acontece desta terça dia 28 a 1º de setembro, em Belo Horizonte, estima superar os 380 milhões de reais obtidos na edição anterior, com a venda da produção independente do setor. Esse valor foi 45% maior que a mostra de 2016.

Esse cenário favorável para o setor, remando contra a maré, registra crescimento médio de 9% nos últimos anos alavancado por leis de incentivo e a legislação que torna obrigatória a veiculação de conteúdo brasileiro nos canais pagos.

Nessa terceira edição, a Max reunirá empresas nacionais e estrangeiras compradoras, coprodutoras e investidoras, interessadas no estabelecimento de parcerias para aquisição, coproduções e licenciamentos de conteúdo audiovisual.

Para as Rodadas de Negócio, a mostra recebeu 429 inscrições de projetos audiovisuais de onze Estados, destacando-se Minas Gerais (55,94%), Rio de Janeiro (15,31%) e Bahia (7,23%).

O produtor de cinema e televisão Breno Nogueira, por exemplo, conta que em 2017 teve oportunidades de captação de recursos da ordem de doze milhões de reais. Mineiro, ele comemora a veiculação de uma série no Canal Futura, um contrato de distribuição com a Linearte Filmes e uma coprodução com a Grifa Filmes.

Nessa edição da Max, participam a Academia de Filmes, Arte 1, AXN, Canal Brasil, Canal Curta!, Cineart Filmes, CineBrasilTv, Comedy Central, Elo Company, Fashion TV, Fox, Fox Premium, Giros, Glaz, GloboNews, GNT, H2O Films, Investimage, Mais Globosat, Moonshot Pictures, MTV, Music Box, Nat Geo, Nat Geo Kids, Nickelodeon, Nick Jr., O2 Play, Panorâmica, Paramount Channel, Prime Box, Rede Minas, Sony, Telecine, Travel Box, TV Brasil, TV Cultura, TV Globo Minas, TV Rá-Tim-Bum, Videocamp, Vitrine Filmes, Viva, Woohoo e ZooMoo.

Ao lado dos negócios, profissionais de mídia e entretenimento vão apresentar e discutir a produção de conteúdo para TV, cinema, internet, games, artes gráficas, música e publicidade.

Lucas Soussumi, curador da programação, destaca entre os diversos temas a serem abordados, o painel “A criação de séries de ficção e a construção de personagens”, com Tiago Melo, da Boutique Filmes, primeira produtora brasileira que desenvolveu uma obra original para a Netflix, “Regulamentação do VOD”, com Magno Maranhão da Ancine, e a regulação e futuro da produção de vídeos sob demanda, com Mauro Garcia ( Bravi) e Ana Paula Bialer ( Netflix/BFA Advogados).

O festival é promovido pela Codemge-Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Sebrae-MG, Sesi-MG e P7 Criativo – Agencia de Desenvolvimento da Indústria Criativa de Minas Gerais.

Haverá ações na Expominas, na Praça da Estação e no Museu de Artes e Ofícios. Toda a programação em www.minasgeraisaudiovisualexpo.com.br.