Mauro Ricardo Costa coordenou corte de gastos do Governo

Natural do Estado do Rio de Janeiro, aos 55 anos, Mauro Ricardo Costa iniciou como auditor fiscal da Receita Federal e, desde o início dos anos 90, tem uma longa ficha de serviços prestados a governantes do PSDB e do DEM. Por onde passa recebe elogios de aliados. Costa é formado em Administração de Empresas. Foi secretário das Finanças da prefeitura de São Paulo de 2003 a 2004 e de 2011 a 2012, secretário estadual da Fazenda de São Paulo de 2007 a 2010 e secretário das Finanças de Salvador em 2013 e 2014. Desde o início de 2015 é o Secretário da Fazenda do Paraná, a convite do então governador Beto Richa.

Costa foi o Secretário da Fazenda do Paraná de 2015 até abril deste ano, a convite do então governador Beto Richa. No mês de março deste ano, o então secretário da Fazenda apresentou os números da economia do Paraná na Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo o secretário, o governo teve um superávit de aproximadamente R$ 2 bilhões, levando-se em consideração a equação receita x despesas. “O Paraná tem se destacado em relação a outros estados e, além de investimentos em obras, o governo tem aplicado mais em educação, saúde, segurança pública e outras áreas importantes. O crescimento nos investimentos mostra que o ajuste fiscal deu certo e os resultados merecem ser compartilhados com a população”, acrescenta o ex-secretário.