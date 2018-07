O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, detalhou nesta terça-feira as principais ações do clube nesta janela de transferências. Com foco principal na defesa, o dirigente revelou em entrevista ao Fox Sports que está para fechar a compra definitiva do zagueiro Antônio Carlos e nas últimas semanas também realizou sondagem por Miranda, da Inter de Milão.

“Nós definimos a aquisição dele (Antônio Carlos). Não está nada assinado, mas a gente acredita nele. Tem uma proposta por ele”, afirmou Mattos. O defensor tem os direitos econômicos pertencentes à Tombense (MG) e está emprestado ao Palmeiras pela segunda temporada consecutiva. O vínculo atual termina ao fim do ano.

O clube também realizou observações na Europa em busca de reforços de peso e estudou a possibilidade de contratar Miranda. “O Palmeiras sondou a possibilidade de Miranda e alguns outros jogadores. Não só o Palmeiras, uma meia dúzia. A notícia que a gente teve é que a família preferiu neste momento permanecer fora do país”, comentou Mattos. O defensor foi titular do Brasil na última Copa do Mundo.

O dirigente citou ainda os nomes de Bernard e Ricardo Goulart, como de outros jogadores avaliados durante as últimas semanas, e garantiu que o clube precisou se esforçar para evitar a saída de jogadores importantes.

“Vários jogadores sofreram assédio. O Palmeiras teve força e planejamento para essa manutenção. Teve Antônio Carlos, Lucas Lima, Moisés, Dudu e o Keno, que foi uma batalha perdida. Teve assédio muito forte ao Willian também. O Moisés, agora dois dias atrás. Foram pequenas batalhas que conseguimos”, disse.