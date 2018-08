Pioneira do setor e uma das maiores redes de diaristas do país, a Mary Help se preparapara abrir 5 novas unidades nos próximos 90 dias. Algumas das cidades vão receber sua primeira Mary Help com é o caso de Juiz de Fora, Florianópolis e Sorocaba.

Com mais de 70 unidades em todo o país, a Mary Help oferece serviços de diaristas em diversas funções como faxineiras, passadeiras, cozinheiras, copeiras,e até garçons e churrasqueiros que podem ser contratados via aplicativo, site ou telefone com facilidade e garantia de qualidade. A rede seleciona rigorosamente todos os prestadores de serviço que são agenciados e avaliados constantemente pelos clientes constantemente, garantindo dessa forma qualidade e eficiência dos serviços prestados.

“Hoje com 7 anos de existência da rede, estamos felizes por saber que a Mary Help foi e continua sendo um bom negócio. Prova disso são as renovações de vários contratos de 5 anos que estão sendo feitas com os primeiros franqueados da rede que iniciaram suas operações em 2012 e 2013, além da compra de unidades adicionais por franqueados que já estão operando. Esse último caso, por exemplo, é o da franqueada da cidade de Campinas no bairro do Cambuí que agora comprou uma nova unidade no centro dessa cidade”, comemora José Roberto Campanelli, diretor da Mary Help.

Para se ter uma unidade da rede é necessário um investimento que varia entre R$ 40 mil à R$60 mil. O faturamento médio mensal é de R$60mil, porém existem cases na rede em que as melhores unidades já atingiram faturamento de R$ 150 mil, deixando um lucro líquido de R$ 30 a R$ 40 mil no mesmo período.

Em crescimento constante, a rede fechou 2017 com 19 novas unidades e um crescimento de 41,3%. O faturamento de R$24 milhões deve ser superado em 2018 com a previsão de abertura de 20 novas unidades até dezembro deste ano. A Mary Help realiza, atualmente,20 mil diárias por mês em toda a rede e e em torno de 20 a 30 processos seletivos de profissionais mensalistas.

Interessados no negócio podem se cadastrar através do site www.franquia.maryhelp.com.br ou entrar em contato direto na área de expansão através do telefone (17) 3513-0215.