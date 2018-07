Patrícia Vieira

O escritório Marins Bertoldi Advogados, fundado há 23 anos pelos advogados James Marins e Marcelo Bertoldi, ganhou destaque ao longo dos anos e hoje é considerado um dos principais escritórios de direito empresarial do Paraná e está entre as 50 bancas de advocacia mais admiradas no Brasil segundo o ranking Advocacia 500.

Com sede em Curitiba e Cascavel e mais de 110 profissionais, o escritório que atende empresas nacionais e internacionais vem destacando-se por sua habilidade em atuar em litígios de alta complexidade.

DI&C: Em quais áreas o escritório Marins Bertoldi Advogados atua?

Marins Bertoldi: Nas principais áreas do Direito Empresarial, com destacada autuação nos âmbitos consultivo e litigioso em questões fiscais, trabalhistas, societárias, cíveis, contratuais e imobiliárias.

DI&C: Quantos profissionais atuam no escritório?

Marins Bertoldi: Dentre sócios patrimoniais e de serviços e empregados, contamos atualmente com aproximadamente 110 profissionais em nossa equipe.

DI&C: Qual a infraestrutura o escritório disponibiliza para seus clientes?

Marins Bertoldi: Temos unidades em Curitiba e Cascavel, onde além de reuniões são realizados diversos eventos com a participação dos nossos clientes.

DI&C: No ano passado o Marins Bertoldi Advogados foi eleito pelo ranking Advocacia 500, da Análise Editorial, um dos 50 escritórios mais admirados do Brasil. Como é estar entre as 50 bancas de advocacia mais admiradas no Brasil?

Marins Bertoldi: O ranking Advocacia 500 é resultado da votação realizada entre os representantes dos departamentos jurídicos das empresas, ou seja, os nossos clientes. Esse reconhecimento é um indicativo importante de que estamos conseguindo prestar serviços jurídicos de qualidade e um incentivo a continuarmos investindo na formação da nossa equipe e na nossa infraestrutura.

DI&C: Quais os principais prêmios recebidos pelo escritório?

Marins Bertoldi: Além do ranking Advocacia 500, somos constantemente citados na votação realizada pela Chambers & Partners.

DI&C: Como funciona o programa de estágio do escritório Marins Bertoldi?

Marins Bertoldi: Ao menos uma vez por ano realizamos o processo de seleção dos novos estagiários, com a participação dos candidatos em dinâmicas de grupo, provas escritas e entrevistas com coordenadores de área e sócios.

Além do desenvolvimento técnico, em linha com os padrões de eficiência e qualidade do escritório, o programa visa familiarizar os futuros advogados com os valores éticos e a cultura do escritório, esculpindo assim o perfil daqueles que almejam desenvolver suas carreiras dentro do Marins Bertoldi.

DI&C: O escritório possui algum projeto de responsabilidade social?

Marins Bertoldi: Sim, somos apoiadores do Instituto Legado, associação civil sem fins lucrativos voltada ao desenvolvimento do empreendedorismo social, fundada pelo nosso sócio James Marins.

DI&C: No mês de abril o escritório anunciou uma fusão com o Alves & Manfroi da região de Cascavel. Como vai funcionar essa parceria?

Marins Bertoldi: O Marins Bertoldi já possuía, antes da fusão, importantes clientes na região Oeste do Paraná e sentia a necessidade de estar fisicamente mais próximo desses clientes. O Alves & Manfroi tinha destacada atuação na região, nas áreas cível e trabalhista, e vislumbrou na fusão com o Marins Bertoldi a oportunidade de ampliar o seu leque de serviços. A similaridade das culturas das duas bancas foi essencial para a realização da fusão. Os profissionais do Alves & Manfroi passaram a fazer parte do time do Marins Bertoldi, que agora possui uma unidade em Cascavel.

DI&C: Como em pouco mais de 20 anos o Marins Bertoldi Advogados se tornou um dos principais escritórios do Paraná?

Marins Bertoldi: Nós acreditamos na construção de parcerias de longo prazo com os nossos clientes, fruto do contínuo interesse em aprendermos cada vez mais sobre as suas atividades, capacitando-nos a atendê-los com agilidade, criatividade e qualidade. Não por acaso temos diversos clientes que nos acompanham desde o início do escritório. Outro ponto importante é a forte cultura que o escritório desenvolveu durante esse período, pautada por valores que são muito claros para todos os nossos stakeholders. Se somarmos esses fatores ao nosso plano de gestão de carreiras, que tem permitido desenvolvermos internamente e atrairmos profissionais com destacada atuação no mercado, creio que temos os principais ingredientes que fomentaram o crescimento do escritório.

DI&C: Quais as expectativas e projetos do escritório para o futuro?

Marins Bertoldi: Darmos continuidade ao nosso plano de expansão, sempre visando aumentar a capacidade de atendimento aos nossos clientes, sem abrir mão da qualidade que tem impulsionado o nosso crescimento. Vislumbramos um cenário de continuidade da retomada da economia nacional e estamos nos preparando para as novas oportunidades que surgirão.

PERFIL

Fundação: 1995

Área de atuação: Principais áreas do Direito Empresarial

Local de atuação: Em todo o Brasil, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste.

Localização: Curitiba/PR e Cascavel/PR

Proprietários ou acionistas: Contamos com 9 sócios patrimoniais

Empregados: 21

Projeção de crescimento para 2018: Projetamos crescimento real acima do PIB + inflação no período.

HISTÓRIA

Os advogados James Marins e Marcelo Bertoldi fundaram o escritório em 1995, com o propósito de atuar nas diversas áreas do Direito Empresarial, tendo como principal característica o atendimento com agilidade, eficiência e criatividade, mediante a atuação de uma equipe interdisciplinar capaz de fornecer subsídios e ferramentas indispensáveis para a adoção consciente de decisões que influem na gestão empresarial de seus clientes.

Além da atuação na esfera consultiva, o escritório sempre teve forte atuação em questões contenciosas, seja no âmbito judicial, administrativo ou arbitral, destacando-se por sua habilidade em atuar em litígios de alta complexidade.

O escritório atende a empresas de médio e grande porte, de âmbito nacional e internacional, e se destaca na solução de relevantes questões das mais importantes atividades econômicas.