MARINA SILVA REJEITA RÓTULOS DE ESQUERDA OU DIREITA E DIZ QUE “ESTÁ À FRENTE”

A pré-candidata à presidência Marina Silva (Rede) negou, na quinta-feira à noite (17), que tenha ficado em silêncio durante o processo de impeachment de Dilma, a posse de Temer e o processo que levou Lula à condenação e prisão nos últimos dois anos.

Marina diz que tem se manifestado frequentemente nas redes sociais e tomado posição em todos os assuntos que dizem respeito ao país. É a favor da Lava Jato, contra o foro privilegiado, a favor da cassação do senador tucano Aécio Neves, a quem apoiou no segundo turno das eleições, em 2014, e contra a proposta da reforma da previdência apresentada pelo governo.

“Não fiquei em silêncio, sempre me posicionei sobre tudo nas redes sociais. Se a grande mídia não se preocupou em me ouvir é outra questão”, disse ela durante entrevista coletiva no Hotel Nacional Inn, em Curitiba, onde oficializou ao lado de outros membros do partido – Flávio Arns, pré-candidato ao Senado, e Jorge Bernardi, que deve disputar o governo do Paraná – sua condição de postulante à presidência da República, a segunda consecutiva.

“Minha proposta é promover o debate com a população. Não estou nas páginas policiais, não estou envolvida em denúncias de corrupção de qualquer espécie”, afirmou.

Marina Silva também rejeitou o rótulo de candidata de esquerda ou de centro esquerda, ainda que seu histórico de 30 anos no PT e sua condição de ex-ministra de Lula apontem para essa tendência. “O que é ser esquerda?” indagou. “É se aliar a Maluf, Renan, Sarney? A esquerda fez isso. O que é ser direita? É se aliar a Maluf, Renan, Sarney? A direita também fez isso. Eu não pertenço a esse espectro ideológico. Costumo dizer que estou à frente. Cultivo as coisas boas de um e de outro lado. Não as erradas”, disse.

“Se você adota um lado você também adota uma posição cega e tende a ver uma situação cegamente, deixando o principal de lado, que é o país”.

Adversária declarada de Dilma Rousseff, ela lembrou que a presidente em seu segundo mandato (ainda que breve) passou um cheque sem fundo para a população e levou o Brasil a uma crise aguda, mas descartou uma solução mágica. “Não adianta vir o PSDB dizer amanhã que a solução é a privatização. Não se resolve uma crise impondo um modelo econômico de cima para baixo. É preciso ampliar o debate com a sociedade civil”.

Indagada sobre sua fé evangélica e sua participação na igreja pentecostal Assembleia de Deus (antes era cristã católica), Marina disse não ser uma estudiosa da religião. “Tenho fé e da minha fé emana o respeito a outras religiões, inclusive àqueles que não professam nenhuma. Lembro, porém, que há muito tempo o Estado é laico, está separado da igreja”. E completou: “Nunca fiz do palanque um púlpito e do púlpito um palanque”.

Pesquisas recentes de intenção de voto mostram que Marina Silva já disputa a primeira colocação com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) na corrida eleitoral à presidência, em um cenário em que Lula é descartado.

Para ela, a falência do modelo partidário está levando o eleitor a agir de maneira independente, livrando-se das amarras das siglas e votando em candidatos de histórico íntegro e honesto. “Não adianta bater na tecla da segurança pública quando é preciso investir em educação, não podemos levar o aluno até o nono ano e entregá-lo sem que consiga ler, analisar e compreender um texto. Precisamos de uma saúde que funcione e de uma política tributária que não privilegie os ricos em detrimento dos pobres. Estou propondo, como pré-candidata à presidência, um pacto federativo, a descentralização política dos estados. Não dá mais para manter essa política do governador precisar se apresentar em Brasília de pires na mão. É preciso uma reforma da previdência? Sim, mas não da maneira que o governo está propondo. Teremos regressão na previdência porque estamos perdendo o bônus demográfico. Em breve haverá uma reestruturação da forma produtiva, as pessoas estão vivendo mais e isso vai demandar novas regras de aposentadoria. O que temos é uma grande proposta de união do país. Quero convidar os brasileiros para que se unam em favor do Brasil”.

Apesar do crescimento nas sondagens eleitorais, Marina Silva recebe críticas por titubear em suas propostas. Recentemente a “Folha de S. Paulo” publicou editorial abordando o “oco de seu projeto para o país” e da dificuldade da pré-candidata em atrair a empatia do eleitorado. De fato, Marina não ri, discursa com certo enfado e parece ainda contaminada com o discurso esquerdista que marcou sua trajetória política, apesar de fugir dela como o diabo foge da cruz. A cruz evangélica, por óbvio.

A mim me agrada examinar a “fácies” mais ou menos oculta das pessoas.

Especialmente a dos homens e mulheres atuantes na vida pública. Não me contento em aceitá-los pelo exterior mostrado; me interessa fazer exegese de suas definições, pronunciamentos, e credos, roteiros de vida, a geografia de seus itinerários biográficos, vidas, até à exaustão, se necessário.

Assim, por exemplo, venho olhando com especial cuidado Marina Silva, que acredito deter condições muito fortes de vencer as eleições presidenciais deste 2018. Claro que não tenho pretensões a pitonisa.

A “previsão” tem lastro, isso sim, no fato que, em determinado momento das eleições deste ano, a acreana tenderá a aglutinar as convergências da chamada “virtude do meio” – “in médio virtus”.

Ela poderá unir a Nação, dona que é de posições e mensagens palatáveis a milhões de homens e mulheres, exaustas vítimas de radicalismos e oportunistas. Alguns deles até saudosos de chicotadas ditatoriais e porões de torturas.

Não é fácil o exercício de esquadrinhar Marina, e entender de que matéria é feita essa mulher que hoje está logo abaixo de Jair Bolsonaro na preferência do eleitorado brasileiro, segundo pesquisas recentes.

Ela enfeixa, acredito, possibilidade muito forte de ser eleita presidente se as coisas continuarem como estão: Bolsonaro, radical da direita, tem muito para ser rejeitado numa eleição e em que as tendências de opinião se dividirão verticalmente, ceifando-o, e ao mal-humorado Ciro Gomes, uma persistente incógnita.

Marina seria a melhor solução?

No meu primeiro contato pessoal com Marina, dia 17, em Curitiba, apenas fui confirmando certezas. A primeira delas, é a de que se está diante de uma mulher obcecada por seu ideário. Não mostra o mínimo interesse em ser simpática a ninguém, eleitores incluídos, claro. Não sorri, mantém-se hierática. A fala é direta, impecável português, um dos milagres dessa mulher da floresta analfabeta até os 16 anos de idade. Não economiza tempo, a mensagem tem sempre prioridade para essa catequista.

Mostra dominar algumas frases “domadas”, de tanto abordar determinados temas. Mas não se perde, pode até mesmo corrigir o interlocutor, como fez com jornalistas na quinta-feira. A questão ambiental é sua bandeira.

A fisionomia de Marina é a de uma mística: os vestidos sempre longos, não se pinta, o cabelo preso em coque. Magérrima, não apenas parece distanciar-se dos alimentos. É notoriamente dependente de uma dieta rigorosa em que não entram carnes vermelhas e outros alimentos.

Se não se mostra cansada ao enfrentar uma agenda apertadíssima – “acabo de chegar da Pastoral da Criança”, me diz, para lembrar que o fato de ser pentecostal da Assembleia de Deus não a distanciou da igreja Católica, em que foi criada e se preparou para ser freira.

Marina é dura, não se altera diante de indagações maliciosas ou revelações pesadas ou perguntas capciosas. Para tudo parece ter uma resposta pronta, de cara sempre amarrada.

Essa “é a mesma fisionomia fechada que tinha”, me confessa um velho sacerdote que a conheceu no Acre, quando mocinha. Eram tempos em que a futura presidenciável se abrigou sob as asas da Teologia da Libertação e do arcebispo do Acre, o europeu dom Moacir Grechi, por anos seu mentor. O bispo a ajudou a salvar a vida dessa mulher de aparência doentia mas que, na verdade, é uma fortaleza: venceu doenças graves, uma delas a contaminação por mercúrio em garimpo no Acre. Tratou-se em São Paulo, no Hospital São Camilo, por interferência do arcebispo, gratuitamente.

Doenças a levaram, por vezes, a andar 11 horas a pé, na floresta, para buscar remédios para si e para os irmãos.

Obstinada, a fala de Marina na noite do 17 em Curitiba, não contemplou palavras simpáticas para a cidade e seu povo. Na entrevista coletiva à imprensa, dividindo a mesa com Jorge Bernardi, candidato ao governo do Paraná, e Flávio Arns, candidato ao Senado, não se referiu aos anfitriões. Tinha pressa em ‘engatar’ uma velha história que vai disseminando Brasil a afora, de defesa do meio ambiente, contra a reforma trabalhista, de defesa dos excluídos sociais e com algum conteúdo de política econômica.

Há anos se afastou dos radicalismos e PT.

Enquanto vou observando a fala da presidenciável vou entendendo a origem de sua precisão.

Tenho certeza que a sua linguagem foi por primeiro “domada” nas comunidades eclesiais de base (CEBs), das negociações sob a égide do Ver, Julgar e Agir. Mas ganhou um plus com a leitura da mais acatada tradução da bíblia em português, a de João Ferreira de Almeida.

É mesma leitura comum de seu oponente, e também assembleiano (de outra facção, a do pastor Malafaia) Jair Bolsonaro.

Só nisso caminham juntos, sob a égide da livre interpretação do livro sagrado. A “sola scriptura” de Lutero.

