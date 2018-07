No último sábado, 14, Mariah Carey se apresentava em Las Vegas, no hotel Caesars Palace Colosseum, quando o público foi surpreendido por um pedido de casamento.

Ela chamou um de seus dançarinos à frente do palco e, depois, chamou o namorado do dançarino, que estava no backstage assistindo à apresentação.

“Nós estávamos planejando isso há muito tempo, e você não sabia de nada, então, espero que você seja surpreendido de uma maneira boa”, disse Mariah antes de sair ao palco e deixar o casal ter um momento especial.

O namorado do dançarino então se ajoelhou, mostrou o anel em sua mão e disse: “Você me daria a honra?”. A plateia gritou e aplaudiu e, mais tarde, a própria Mariah publicou um vídeo do momento em seu Twitter, com a legenda: “Ele disse sim!!!”.